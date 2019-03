Tiziana Viscardi torna in televisione in punta di piedi e dopo aver partecipato al salotto di Barbara D’Urso a Pomeriggio 5 è protagonista nella fazione delle Rape a Ciao Darwin 2019 Terre Desolate. Seduta, con il classico abito tigrato, dietro alla capitana Carmen Di Pietro partecipa subito al primo gioco della serata e cioè quel Genodrome che tanto ricorda Giochi senza Frontiere. Ma chi è Tiziana Viscardi? La splendida donna è la madrina di un movimento da lei stessa fondato e cioè quello delle Pantere Partenopee. Proprio per parlare di questo l’abbiamo vista su Canale 5 da Barbara D’Urso che ha mostrato l’articolo di Novella 2000 dal titolo “La Carne”, sottolineando: “Certo quella foto non è proprio il massimo della sciccheria”. In studio subito dopo aver visto la foto un po’ prorompente l’abbiamo vista criticata, l’unica un po’ a prendere le sue parti è stata Taylor Mega anche se: “E’ una bellissima donna, un po’ appariscente per il modo di porsi ed è il suo stile. Però quelle foto sembrano un prologo di un video a luci rosse. Però ognuno sta bene come vuole”.

Tiziana Viscardi, Panterone Partenopee: Ciao Darwin 8, la prova del Genodrome

A Pomeriggio 5 abbiamo visto qualche giorno fa Tiziana Viscardi, la madrina delle Panterone Partenopee stasera tra i concorrenti di Ciao Darwin 2019 nella fazione delle Rape. La donna da Barbara D’Urso ha sottolineato: “In realtà un mio amico manager stava realizzando un video musicale cercando queste donne mature. Così ho chiamato anche le mie amiche, abbiamo fatto un video e registrato una canzone che a breve uscirà cioè un revival anni 80“. Da studio arrivano polemiche sull’età, con lei che dice che ha 44 anni e le altre che criticano questa cosa sottolineando come probabilmente anche lei, come Wanda Fisher, menta un po’ sull’età. Niente da dire sull’aspetto fisico perchè Tiziana è una bella donna, forse qualcosa da sottolineare invece sui suoi vestiti un po’ troppo ruggenti. Intanto da casa sono molti quelli che dopo quest’apparizione hanno iniziato a parlare di lei. Clicca qui per il video da Pomeriggio 5.

© RIPRODUZIONE RISERVATA