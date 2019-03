Tony Colombo e Tina Rispoli/ Matrimonio tra minacce e trash: arriva la puntata di…

Una festa durata giorni e giorni e finita nell’occhio del ciclone, questo ha rappresentato il matrimonio di Tony Colombo e Tina Rispoli ieri. I due belli, trash e felici si sono sposati al Maschio Angioino, simbolo di Napoli, e dopo hanno incontrato i loro invitati, sembra oltre 300, nel famoso Castello di Antonio Polese, al centro del programma di Real Time Il boss delle Cerimonie. Ad attenderli non c’era il padrone di casa, morto ormai due anni fa, ma la figlia e questo lascia pensare che proprio i due neo sposi non solo saranno ancora protagonista a Pomeriggio 5 e Domenica Live, ma potrebbe avere anche una puntata speciale, a loro dedicata, del programma di Real Time. Non è la prima volta che Tony Colombo prende parte come guest star al programma e adesso potrebbe essere arrivato il momento di ricambiare il favore da parte della famiglia Polese.

POLEMICHE E TRASH PER IL MATRIMONIO DELL’ANNO

Purtroppo non tutto è andato come previsto e non sono mancate minacce e polemiche. In particolare proprio nei mesi scorsi sembra proprio che siano stati sparati alcuni colpi di pistola e questo, a detta degli inquirenti, poteva davvero essere un avvertimento per il promesso sposo. Tony Colombo alla fine ha sposato comunque la sua Tina Rispoli ma sembra che la loro unione è ancora destinata a far discutere e non solo sui giornali e nella stessa Napoli, ma anche sui social. Proprio i due sposi, invece di godersi la luna di miele, sono stati costretti ad eliminare i commenti dai loro ultimi post sui social e su Instagram. I due si erano scambiati messaggi e promesse ma a quanto pare i commenti degli haters erano troppi e così hanno deciso di tagliare via tutti, anche complimenti e messaggi di appoggio. I due saranno di nuovo a Pomeriggio 5 oggi per rispondere ad accuse e polemiche?

