Tre metri sopra il cielo diventa una serie/ Netflix: 3 produzioni originali in arrivo

Dopo il grande successo di Sulla mia pelle e della serie Suburra, senza dimenticare Baby, Netflix ha annunciato nuovi investimenti in Italia: tre produzioni originali in rampa di lancio, dalla serie su Tre metri sopra il cielo di Federico Moccia passando per l’adattamento del Premio Strega Fedeltà fino a Curon. «L’Italia è culla di grandi narratori e di talenti straordinari, il nostro obiettivo è quello di rintracciare quelle voci uniche e locali che possano appassionare il nostro pubblico mondiale», le parole riportate da Variety di Kelly Luegenbiehl, Vice President Original Series per Europa e Africa. Un programma mirato, dunque: «Sono progetti diversi l’uno dall’altro e girati in tutta Italia: ciò testimonia il nostro profondo impegno nei confronti della comunità creativa italiana e della visione creativa dei partner con cui collaboriamo».

TRE NUOVE SERIE ORIGINALI ITALIANE TARGATE NETFLIX

Partiamo da Curon, assegnato alle sapienti mani di Ezio Abbate (Suburra): prodotto da Indiana Productions, secondo quanto riporta Variety, si tratta di una serie basata su una madre che torna nel suo villaggio natale situato nel Nord Italia con i suoi figli adolescenti, anche se il passato tornerà a bussare alla sua porta. Per quanto riguarda Fedeltà, che come dicevamo ha ricevuto il Premio Strega, il discorso è ancora tutto da imbastire: per il momento nessun produttore italiano si è fatto avanti. Infine il più atteso, ovvero del successo cinematografico di Federico Moccia Tre metri sopra il cielo: la serie sarà prodotta da Cattleya ed è previsto lo spostamento di scenario da Roma alla costa adriatica, con un’attrazione profonda tra i due protagonisti Sally e Ale, due mondi diversi che si incontrano e si amano…

