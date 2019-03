UMBERTO BROCCOLI, CIME CHI È?/ Video, capitano “cresciuto” da Magalli (Ciao Darwin 8)

Luca Laurenti e Paolo Bonolis si preparano a un nuovo appuntamento di Ciao Darwin 8. Oggi, venerdì 29 marzo, dopo la vittoria del Gay Pride sul Family Day dell’ultima puntata, vedremo da un lato Umberto Broccoli, capitano della squadra delle Cime, dall’altra Carmen Di Pietro, alla guida della brigata delle Rape. La prima squadra sarà composta da persone colte, dotate di spiccato intelletto; la seconda, invece, vedrà un gruppo di gente che si caratterizza per scarse conoscenze. Ancora una volta le due fazioni saranno protagoniste di esilaranti sfide volte a mettere in risalto le capacità dell’una e dell’altra squadra. Umberto Broccoli darà dimostrazioni della sua immensa cultura in qualità di autore televisivo, archeologo, conduttore radiofonico, accademico italiano e conduttore televisivo. Con tutti i suoi titoli e il proprio bagaglio personale di conoscenze, Umberto sarà sicuramente un degno rappresentante della squadra e sarà perfettamente in grado di tenere testa alla sua avversaria, anche lei conduttrice radiofonica, oltre che showgirl ed ex modella. Ne vedremo davvero delle belle!

Umberto Broccoli chi è?

Umberto Broccoli è noto principalmente nell’ambiente Rai, per essere parte integrante del cast della trasmissione condotta da Giancarlo Magalli, I fatti vostri. Ma Umberto ha un curriculum di tutto rispetto anche al di là della sua presenza in televisione. Stiamo parlando, infatti, di un noto accademico che, oltre ad essere protagonista della trasmissione, ha la capacità, con la sua poliedrica cultura, di dare spunti sempre interessanti all’interno del programma, portando gli sopiti a discutere di argomenti costantemente riconosciuti come degni di nota dal pubblico e dagli autori. Il grande valore di Umberto Broccoli si è notato anche durante una delle puntate de I fatti vostri, quando ha voluto omaggiare il cantante Lucio Battisti, ricordandolo a vent’anni dalla scomparsa. Ancora una volta il suo talento è stato messo al servizio della televisione di qualità, quella che non dimentica i grandi nomi del passato e, anzi, li ripropone con l’intenzione di costituire un monito per il futuro.

Una carriera brillante

Di Umberto Broccoli si sa molto sulla sua carriera, ma praticamente nulla sulla sua vita privata. Sappiamo, infatti, che è laureato in Archeologia Cristiana e che come archeologo ha ricoperto un ruolo di rilievo in qualità di membro del Consiglio Nazionale per i Beni Culturali. Ha collaborato con diverse riviste specializzate nel settore e, per circa quattro anni, è stato Sovrintendente per i Beni Culturali di Roma Capitale, carica che gli è valsa l’onorificenza di Commendatore della Repubblica da parte del Presidente Giorgio Napolitano. Oltre ad essersi occupato di archeologia sul campo, ha pubblicato diverse opere letterarie e saggi, dal 1980 fino ad oggi. Per la Rai è stato autore di diversi programmi televisivi e radiofonici, tra i quali anche il conosciutissimo e seguitissimo Unomattina. La sua esperienza si è spinta anche verso il cinema: ha scritto e diretto, infatti, il film Ritorno al Viaggio e ha pubblicato un cd dal titolo Voce del verso amare, con le musiche di Franco Battiato. Attualmente collabora con il Corriere della Sera e partecipa alla trasmissione UnoMattina Estate.

