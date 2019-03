Uomini e donne/ Andrea Zelletta nei guai? (Trono Classico)

A quanto pare Andrea Zelletta è finito nei guai. Le registrazioni di Uomini e donne e del trono classico vanno avanti spedite soprattutto in vista delle vacanze di Pasqua e del ponte del primo maggio in vista delle scelte finali che potrebbero andare di nuovo in onda in prima serata, ma cosa ne sarà del nuovo tronista? La prossima registrazione dovrebbe andare in scena proprio lunedì pomeriggio ma l’appuntamento con i fan è previsto per oggi pomeriggio quando proprio Andrea Zelletta sarà al centro di una nuova diatriba. Da una parte ci sarà Muriel, ancora molto arrabbiata per quello che è successo nell’ultima puntata, e dall’altra ci sarà proprio Natalia. L’ultima volta la bella corteggiatrice è uscita dallo studio venendo seguita proprio da Andrea ed è questo che ha fatto imbestialire Muriel che oggi in studio dirà la sua su quello che è successo.

LE DISCUSSIONI DI ANDREA ZELLETTA E LE SUE CORTEGGIATRICI

Dietro le quinte, però, il tronista ha incontrato Natalia e lo scontro non è mancato. Uomini e donne per Andrea Zelletta si è messo male e ad un mese dalla scelta sembra che per lui le cose non siano ancora molto chiare. Cosa ne sarà di lui? Al momento sembra che le sue corteggiatrici siano ancora pronte ad andare avanti nella loro conoscenza con lui ma entrambe si diranno un po’ dubbiose sul suo modo di essere. Sarà bene per Andrea cambiare un po’ la rotta oppure alla fine è questo che il pubblico vuole? Oggi pomeriggio scopriremo quali sono le intenzioni del tronista e delle sue belle corteggiatrici ma le polemiche sono ancora dietro l’angolo e questo potrebbe un po’ rischiare di falsare il suo percorso. Come finirà?

