Uomini e Donne/ Sossio e Ursula sposi in segreto? Gemma invece… (Trono Over)

Sossio Aruta e Ursula Bennardo formano sicuramente una delle coppie più chiacchierate del trono over di Uomini e Donne. Dopo mesi di pianti, discussioni, crisi e addii, Sossio e Ursula si sono ritrovati scoprendosi sempre più innamorati e felici. La coppia, in una delle ultime registrazioni del trono over ha anche annunciato l’arrivo di un figlio, ma le novità potrebbero non essere ancora finite. Una foto pubblicata su Instagram dall’ex cavaiere, infatti, ha convinto i fans che i due piccioncini possano essersi sposati. Nello scatto in questione, Ursula ha tra le mani un bouquet di fiori. La didascaia, poi, scelta da Sossio è davvero significativa. “Ti ho voluto con tutto me stesso. Ti amo matta“, ha scritto l’ex cavaiere mentre l’ex dama ha risposto – “se io sono matta, tu chi sei?”. Molti followers sono, dunque, convinti che i due abbiano pronunciato il fatidico sì: sarà davvero così?

UOMINI E DONNE: ANCORA DELUSIONI PER GEMMA GALGANI

Chi non riesce a trovare pace e, soprattutto, un uomo che la faccia perdutamente innamorare è sicuramente Gemma Galgani che, anche in questa stagione della trasmissione di Maria De Fiippi, sta collezionando una delusione dopo l’atra. Messo un punto alla frequentazione con Rocco Fredella che, nonostante abbia tentato in tutti i modi di conquistarla ha dovuto alzare bandiera bianca, la dama storica del trono over ha provato a voltare pagina con Stefano il quale, però, dopo una cena, ha ammesso di non vedere in lei una compagna e di aver accettato l’invito a cena organizzata da Gemma solo per educazione. Un’amara verità per la Galgani che si ritrova, così, ancora una volta, con il cuore vuoto. Sui social, nel frattempo, le critiche nei suoi confronti non si placano. In particoare, nelle scorse ore, sul profio Instagram della dama Roberta Di Padua, è apparso un commento infelice nei confronti di Gemma che ha spinto Roberta ad intervenire. “Cara Roberta, ti prego con quel tamarro di Armando no, è troppo tamarro”, ha scritto un utente a cui, un altro, ha risposto così – “Tanto lei (Roberta, ndr) si farà tutti, come Gemma”. Di fronte a tai paroe, a Di Padua è intervenuta difendendo a Gagani: “Abbiate rispetto almeno per Gemma, che è una signora”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA