Vanja Josic è Madre Natura/ Video Ciao Darwin, 3a puntata: 178cm di fisico mozzafiato

Vi state chiedendo chi sia la bellissima modella che a Ciao Darwin 8 presta il volto alle terza madre natura? Il suo nome è Vanja Josic, è di origine serba e ha già incantato tutto il pubblico di Canale 5. Sui social, infatti, sono già tutti pazzi per lei e sono in molti ad apprezzare le sue curve da capogiro. Anche lei, come chi l’ha preceduta, ha i capelli rossi acconciati in morbide curve ondulate; ha inoltre la pelle chiara e su Instagram conta già quasi 16 mila follower. “Tre, il numero perfetto”, scrive la nuova protagonista della serata in uno scatto condiviso sulla sua fan page ufficiale, dove nei primi 15 minuti ha ricevuto oltre 3mila commenti. “Veramente stupenda e corpo fantastico”, scrive un utente, “Complimenti, ti ho appena Vista a Ciao Darwin… Bellezza stratosferica!”, aggiunge un altro. Chi l’ha preceduta è già un lontano ricordo? (Agg. di Fabiola Iuliano)

LA TERZA MADRE NATURA

Terza puntata di Ciao Darwin in onda questa sera, e terza Madre Natura, Vanja Josic. Subito dopo Striscia La Notizia andrà in onda il terzo “capitolo” del programma condotto da Paolo Bonolis e che vede di fronte due diversi schieramenti: dopo Famiglie contro Gay Pride, questa sera sarà la volta di Cime vs Rape, molto probabilmente uno scontro fra quozienti intellettivi ben diversi. Grande attesa in particolare nello scoprire chi è la nuova Madre Natura, la madrina della serata, la ragazza più bella dello studio che avrà il compito di far “girare il globo”, ma soprattutto la testa dei presenti e degli spettatori a casa. Dopo Angelina Michelle, splendida modella francese, si torna nell’est Europa, e precisamente in Serbia, la nazione dove è nata Vanja Josic. Statuaria, alta un metro e 78 centimetri, misure che sfiorano la perfezione (65, 63, 88), è lei la nuova Madre Natura di oggi, un titolo che le calza a pennello, vista la sua bellezza oggettiva. In fondo un video con alcuni suoi scatti

VANJA JOSIC: IL PROFILO INSTAGRAM

Occhi grigi e capelli biondo scuro, Vanja di lavoro fa la modella e sul web si sprecano i suoi scatti. Non è famosissima, avendo poco più di 8mila fan su Instagram, ma i suoi scatti sono decisamente apprezzati, come si può notare dai molteplici like. Vanja posta spesso e volentieri foto in giro per il mondo, le ultime direttamente dal Kenya: fra una giraffa e un elefante non mancano le sue splendide curve da mozzare il fiato. «Posso dire tranquillamente – la didascalia a corredo di uno dei suoi ultimi scatti – che il safari è stata una delle esperienze più belle della mia vita. Sono così grata di poter fare questo lavoro che mi permette di scoprire posti come questi». Già perché la splendida Vanja unisce l’utile al dilettevole, scattando servizi a destra e a manca in luoghi splendidi come appunto il Kenya ma anche il Messico, Formentera, e ovviamente l’Italia. Si sa ben poco di questa ragazza, se non il fatto che lavori con un’agenzia di moda di Milano, la Mp Management Milano, come pubblicato dalla stessa Josic sul proprio profilo Instagram.

VANJA JOSIC: UN VIDEO CON I SUOI SCATTI

Inoltre, tramite un sito dove è stato pubblicato un book fotografico, evince il suo numero di scarpe: il 40, di certo non un piedino da Cenerentola, ma vista la sua altezza non poteva essere altrimenti. Siamo certi che anche i telespettatori di “Ciao Darwin 8 – Terre desolate”, apprezzeranno la bellezza sopraffina di Vanja, e chissà che magari qualche amico di Milano non possa poi riconoscerla per strada e chiederle un autografo o uno scatto insieme. E’ infatti molto probabile che durante la puntata di questa sera la sua fama aumenti, e di pari passo i suoi fan su Instagram. Tra l’altro la giovane è probabilmente single, visto che nei suoi scatti non viene mai immortalata con un uomo, ad eccezione di una solo fotografia, ma non in atteggi intimi: che sia un cuore alla ricerca di una dolce metà? Appuntamento a questa sera, per la terza puntata di Ciao Darwin. Di seguito il video con le sue foto

IL VIDEO DI VANJA JOSIC





