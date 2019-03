Veronica Lepri/ Video, “Uno dei momenti più belli della mia vita” (Ciao Darwin 2019)

Veronica Lepri è stata la protagonista di uno dei momenti più importanti dell’ultima puntata di Ciao Darwin – Terre Desolate. La ballerina è stata infatti al centro di una coreografia, che ha avuto uno spazio centrale proprio nel corso della serata. Assieme a lei, nell’esibizione, anche le altre protagoniste del corpo di ballo, che l’hanno affiancata realizzando una delle performance più belle dello show. E Veronica non ha perso occasione di ringraziare tutti; di seguito le parole con le quali ha scelto di accompagnare, su Instagram, il filmato della sua coreografia. “È stato uno dei momenti più belli della mia vita. Grata a @salvatoredelloiacolo @boccialorella @liviagianiorio”, si legge sul profilo ufficiale della ballerina, “Grazie a voi per il sostegno costante… Mi sento così felice @sdl.tv @ciaodarwinreal #me #larossa #mediaset #tv #mua #hairstyling #heels #love #diamonds #bikinigirls”. E sui social sono in molti a seguire le sue esibizioni: il suo account conta infatti più di 18mila follower.

Veronica Lepri, la ballerina: “Grazie di cuore per il sostegno e l’affetto”

Oltre all’affetto del pubblico che la ama e segue le sue coreografie a Ciao Darwin – Terre desolate, Veronica Lepri può contare su un nutrito gruppo di follower, che segue i suoi aggiornamenti anche sui social. A loro la ballerina si rivolge quasi quotidianamente con messaggi pieni di affetto, l’ultimo dei quali, si legge sull’account ufficiale di Instagram, recita così: “Gente grazie di cuore per il sostegno e l’affetto! Sempre grata…”. E i fan non si sono fatti attendere, ecco alcune delle risposte che i suoi numerosissimi follower hanno condiviso nelle ultime ore: “Io ti sostengo in tutto quello che fai – scrive uno dei suoi ammiratori – tesoro non mollare proprio adesso”, “Sei stupenda”. Per lei anche i complimenti di un’altra protagonista del corpo di ballo, Giulia Spalletta, che scrive: “Vertigini ne abbiamo?”; e c’è poi chi chiede come sia possibile ballare con tanta energia e in maniera così intensa e avere, allo stesso tempo, tutto quel fiato. A rispondere a questa domanda è però proprio la Lepri, che con un pizzico di ironia afferma: “C’è l’ossigeno dietro le quinte”.





