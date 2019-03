Due nuove maglie verdi del serale sono state assegnate nel corso dello speciale di Amici 18 di ieri. Alberto Urso e Valentina si aggiungono a Tish, Giordana, Rafael, Umberto e Vincenzo facendo salire a quota 7 gli allievi al serale. Ciò vuol dire che mancano davvero pochi posti alla formazione ufficiale della fase finale del talent di Canale 5. Chi la conquisterà? Per Alessandro Casillo questo traguardo sembra essere sempre più lontano. La sua media, infatti, continua a non superare il 6 così come Rudy Zerbi continua a non cambiare idea sull’allievo e le sue doti e a trovare elementi per nulla convincenti nelle sue esibizioni e canzoni. Eppure, c’è chi trova che il comportamento di Zerbi nei confronti di Alessandro Casillo sia abbastanza incoerente, soprattutto se messo a confronto con atteggiamenti avuti in passato.

ANCORA CRITICHE PER RUDY ZERBI: “INCOERENTE”

Sul web, tra i telespettatori di Amici 18, c’è chi infatti fa notare: “Lui farà sempre la stessa… ma lo scorso anno difendevi Biondo che con dejavu ci ha fracassato i timpani!! Di che parliamo?”; e c’è ancora chi gli fa notare come ciò di cui accusa la Celentano sia ciò che lui stesso fa con Casillo: “Rudy tu ogni anno vai per simpatia personale e poi giudichi la Celentano”. Seppur qualcuno si dice concorde con il giudizio su Alessandro Casillo rispetto alla sua partecipazione al serale, di Zerbi vengono criticati i modi e i commenti non sempre coerenti a ciò che è stato visto in anni passati. Acquista invece sempre più consensi la Celentano, le cui motivazioni contro Mowgly sarebbero “sicuramente più giuste di quelle di Rudy” scrive qualcuno.

