Anna Falchi nuda dopo il derby/ Foto “hot” per la vittoria ma… “a letto da sola”

Nel 2000 Anna Falchi faceva impazzire i tifosi laziali all’Olimpico, festeggiando lo scudetto il 21 maggio. A distanza di quasi 20 anni, l’attrice e showgirl, ha deciso di accogliere festosamente il nuovo successo del derby, riproponendo (quasi) nello stesso modo. Per questo motivo, postando uno scatto tramite il suo profilo ufficiale di Instagram, ha riproposto un “panorama” che ha catturato l’attenzione del popolo della rete e di tutti i tifosi. Dopo il successo della squadra di calcio capitanata da Simone Inzaghi, la Falchi ha postato una fotografia senza veli, dedicandola al popolo biancoceleste: “Per noi laziali sarà una notte indimenticabile… – ha scritto Anna Falchi sui social – ora posso andare a letto sola soletta senza la mia maglietta… Buonanotte ai sognatori e felice nanna dalla vostra Anna”. Proprio ieri infatti, la Lazio ha battuto la Roma allo stadio Olimpico per 3 a 0. Naturalmente gli estimatori, si sono proprio scatenati tra i commenti: “na Romana e na bonazza come lei non poteva altro che esse Laziale… daje Lazio daje”, si legge.

Anna Falchi si “spoglia” per la sua Lazio

Anna Falchi ha dimostrato ancora una volta di essere sportiva e di mantenere altissima l’attenzione degli estimatori con divertenti stratagemmi sexy. Recentemente intervistata tra le pagine di Chi, l’attrice ha confidato di sentirsi ancora scanzonata come una ragazzina, nonostante i 46 anni e l’essere madre di una bimba di 8: “Mi sento una ragazza a tutti gli effetti. Sono ancora piena di ammiratori di tutte le età e ricevo tante proposte. Se solo volessi…”, ha affermato. Poi ha aggiunto: “Sono una mamma prima di tutto (…) però non finisce qui, sono sempre pronta a cambiare vita perché del domani non c’è certezza. Mi angoscia pensare al futuro, son in continua evoluzione tant’è che non mi sono ancora accasata…”. E sul fidanzato Andrea Ruggieri aveva raccontato: “Siamo spiriti liberi. Ci piace sceglierci ogni giorno e poi gli uomini appena si sentono sicuri ti danno per scontata e non ti corteggiano più, non ti sorprendono più. Tenerli sulle spine è una strategia vincente”.





