ANTONELLA CLERICI/ Video, da Sanremo Young al suo Vittorio Garrone (Domenica In)

La Domenica In di Mara Venier, questa settimana, in vista dell’imminente festa della donna, si tinge di rosa. Tra le ospiti che saranno in studio domenica 3 marzo su Rai Uno spicca il nome di Antonella Clerici, reduce dal successo di Sanremo Young, che con i suoi ascolti riesce a tenere testa persino alla grande regina Maria De Filippi, in onda su Canale 5 con La Scelta. Antonella si presenterà da Mara Venier insieme ai sei concorrenti finalisti del talent show da lei condotto ogni venerdì sera. Nell’ultima puntata, infatti, due degli otto ragazzi in gara sono stati costretti a lasciare il programma, facendo in modo che, invece, proseguisse l’avventura di Giovanni Ciccarese, Tecla Insolia, Giovanna Camastra, Eden, Kimono e Beatrice Zoco, queste ultime scampate al rischio eliminazione grazie allo shutdown di Lorella Cuccarini, ospite della serata. Sul palco dell’Ariston è tornato anche il vincitore di Sanremo 2019 Mahmood. Dopo aver parlato del programma che sta conducendo e dei ragazzi che sta guidando (si spera) verso una rosea carriera musicale, Antonella si racconterà davanti a Mara Venier in una lunga intervista a lei dedicata.

Antonella Clerici e il romanticismo di Vittorio Garrone

Antonella Clerici parlerà sicuramente a Mara Venier della sua vita privata e, in particolare, del suo amore per Vittorio Garrone, suo compagno ormai da tre anni, con il quale pare abbia intenzione di convolare a nozze. La storia con Vittorio, del resto, la rende felicissima. Non dimentichiamo che la conduttrice ha completamente cambiato vita per stare accanto al suo uomo, trasferendosi da Roma ad Arquata Scrivia, in Piemonte, e abbandonando la Prova del Cuoco. Il giorno di San Valentino, Antonella ha ricevuto da Vittorio una romantica sorpresa durante le prove per Sanremo Young. Il filmato è stato trasmesso a Storie Italiane e ci mostra un mazzo di rose recapitato alla Clerici sulle note di Io che non vivo più di un’ora senza te. “Sono cento rose bianche e una gialla, perché un pizzico di gelosia non guasta mai. Tu, la star di tutti. Tu, la mia straordinaria passione, la mia incredibile fortuna di vivere con te le luci del palcoscenico e l’intimità delle cose semplici e segrete. Sei speciale e per me straordinariamente unica. Con tutto il mio amore nella giornata dell’amore. Domani sarai come sempre la migliore”, era il messaggio d’amore che accompagnava l’omaggio floreale. La firma, ovviamente, era di Vittorio.

“Anna Moroni? La mia seconda mamma”

Tra i grandi affetti di Antonella Clerici spunta fuori anche il nome di Anna Moroni, indimenticata cura de La Prova del Cuoco che, proprio come la conduttrice, ha lasciato il programma ora in mano a Elisa Isoardi per trasferirsi a Ricette all’Italiana, in onda su Rete 4. Anna Moroni ha spento proprio qualche giorno fa 80 candeline e, in un giorno così speciale, non potevano non arrivare gli auguri della sua compagna di avventure per tanti anni. Antonella Clerici, infatti, ha dedicato un tenero messaggio ad Anna attraverso un post su Instagram. Il testo accompagna uno scatto rubato da una vecchia puntata della trasmissione: “Io&te qualche anno fa. Auguri x i tuoi splendidi 80. Con la tua testa sempre giovane e attiva, le tue mille cose da fare e cucinare, la tua instancabile energia. La mia seconda mamma ti voglio bene”. Le due donne sono legate da un rapporto forte e sincero, come ha dimostrato il commento di Anna Moroni all’indomani della decisione dell’amica di abbandonare, dopo tanti anni, La Prova del Cuoco: “Mi sento quasi in dovere, credo sia giusto chiudere questa esperienza con Antonella: la trasmissione è nata con lei e io mi sento una sua creatura. Sono riconoscente nei suoi confronti e troppo affezionata a lei, quindi anch’io deciso di salutare il programma. Poi, sa, le vie del Signore sono infinite. Ma per adesso è una decisione irremovibile”.





