Ascolti TV sabato 2 marzo 2019/ Cala C’è posta per te: bene finale di Ora o mai più

Brusco calo per la terzultima puntata di C’è posta per te. Il settimo appuntamento condotto da Maria De Filippi, forse per colpa delle storie poco interessanti, ha concluso la gara degli ascolti TV di ieri, sabato 2 marzo 2019, portandosi a casa 4.915.000 spettatori pari al 27.2% di share, contro i quasi 6 milioni raggiunti la settimana scorsa. Le famose “buste” si sono dovute scontrare con la finalissima della seconda edizione di Ora o mai più, lo show musicale andato in onda su Rai1 che ha concluso la sua corsa totalizzando 3.424.000 spettatori pari al 19.5% di share e salendo rispetto alle scorse puntate. Le ultime due puntate di C’è posta, andranno in onda il 9 e 16 marzo. Successivamente lo show si fermerà per parecchi mesi, dando spazio al serale di Amici 18 che invece dovrà scontrarsi con Ballando con le stelle, in partenza dal 30 marzo 2019. C’è posta per te si è scontrato con Ora o mai più per la bellezza di sei appuntamenti, portandosi sempre a casa la vittoria. Nonostante questo, lo show di Amadeus è stato già confermato per una terza stagione. Esaminiamo in dettaglio, tutti gli altri ascolti della serata.

Ascolti TV sabato 2 marzo 2019

Ma come sono andati gli altri ascolti TV della prima serata di ieri, sabato 2 marzo 2019? Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha registrato 1.303.000 telespettatori, share 5,69%. S.W.A.T. 1.405.000, 6,27% e 1.269.000, 6,19%. Sulla terza rete invece, PresaDretta ha concluso con 927.000 telespettatori, share 4,52%. Tornando a Mediaset, Su Italia 1 Il film d’animazione Pets – Vita da animali ha registrato un netto di 1.081.000 telespettatori, share 4,88%. Su Rete 4 invece, la pellicola dal titolo I due superpiedi quasi piatti ha registrato un netto di 876.000 telespettatori, share 4,28%. Per quanto riguarda i dati auditel delle altre reti minori, su La7 Little Murders by Agatha Christie ha registrato 536.000 telespettatori, share 2,45%. Su Tv8 il film Amore sotto le stelle ha registrato 359.000 telespettatori, share 1,6%. Su Nove Clandestino – Gli eredi di Escobar, in onda in prima TV, ha concluso con 233.000 telespettatori, share 1,1%.

