Belen Rodriguez/ Innamorata di Stefano De Martino? Lui: “di vero non c’è niente”

Belen Rodriguez è ancora innamorata di Stefano De Martino? Il gossip scoppiato dopo il bacio immortalato dal settimanae Chi in aeroporto prima della partenza della showgirl per l’Argentina continua a far rumore. Belen e Stefano non sono non smentiscono, ma continuano a frequentarsi alla luce del sole. Ad aggiungere un nuovo capitolo all’argomento è stato sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini che ha beccato il neo conduttore di Made in Sud mentre lasciava la casa dell’ex moglie domenica scorsa, dopo aver trascorso con lei e Santiago tutta la notte. Piccoli indizi che confermerebbero il ritorno di fiamma tra i due nonostante il matrimonio sia finito da tempo. A tutto ciò, poi, si aggiungono anche i dolci messaggi che Belen ha ricominciato a condividere sui social.

BELEN RODRIGUEZ: I DOLCI MESSAGGI SUI SOCIAL

Belen Rodriguez, da un po’ di tempo, utilizza i social soprattutto per lavoro. Negli ultimi giorni, però, ha cominciato a condividere dei messaggi romantici che, secondo i fans, rappresenterebbero una dimostrazione dell’amore che la showgirl argentina proverebbe ancora per l’ex marito Stefano De Martino. “Non prendere mai decisioni basate sulla paura. Prendi decisioni in base all’aspettativa e alla possibilità. Prendi le decisioni in base a ciò che vuoi che succeda, non a ciò che non vuoi”, ha scritto la Rodriguez su Instagram Stories. In un post successivo, Belen ha aggiunto: “Innamorati del processo che ti trasforma nella migliore versione di te stessa”. Parole che hanno ulteriormente alimentato le speranze dei fans di rivedere nuovamente felici e innamorati Belen e Stefano, ma a smentire tutto è stato proprio l’ex ballerino.

BELEN RODRIGUEZ E STEFANO DE MARTINO INNAMORATI? PARLA L’EX BALLERINO

Tanti i rumors sul rapporto tra Belen e Stefano che continuano ad essere legati da un sincero rapporto d’affetto. Ai microfoni de Il Fatto Quotidiano, il conduttore di Made in Sud ha parlato del gossip sul suo legame con l’ex moglie. “Di vero c’è poco o niente. Se ci fosse qualcosa di vero ci sarebbero delle mie dichiarazioni virgolettate. Ma non ce ne sono poiché preferisco parlare di lavoro e preferisco che l’attenzione si focalizzi su quella parte di me su cui sto investendo tante energie. Da parte mia non c’è nessun tipo di contributo”, ha chiarito De Martino che, al momento, sta pensando unicamente a suo figlio Santiago e al lavoro – “Laddove mi andasse di parlare ancora della mia vita privata, anche se l’insegnamento l’ho appreso bene e ora certe cose le tengo in serbo per me, non lascerei spazio a dubbi. Ma preferisco che ne parlino gli altri e ci ricamino sopra quello che può gli conviene”, ha concluso.



