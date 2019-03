Chando Luna/ Domenica Live per chiarire: ha tradito Grecia Colmenares con Manila?

Chando Luna torna a Domenica Live per recuperare il suo rapporto con Grecia Colmenares. Dopo i goffi tentativi di salvataggio nella scorsa puntata, il compagno dell’ex isolana punta su Barbara D’Urso per fare chiarezza sul presunto tradimento con Manila Gorio. Le smentite di facciata a poco erano servite per placare gli animi e la curiosità degli amanti del gossip, che hanno espresso massima solidarietà alla povera Grecia. La stessa D’Urso è rimasta senza parole per la Colmenares: “Chiaramente in questo momento è sotto choc. Pensate…è tornata dall’Isola e ha trovato queste foto compromettenti”. Lui, attraverso un filmato inviato alla trasmissione, ha dato la sua versione dei fatti: “Ciao Barbara, ciao Italia. Grazie per avermi dato la possibilità di chiarire. Lei è una donna certamente speciale, carina, simpatica e affettuosa. Ma anche io sono molto affettuoso. Quello che si vede è una cosa normale tra amici. Solo una cosa: né i buoni sono tanto buoni, né i cattivi sono tanto cattivi”.

La tesi di Chando Luna non regge?

Sempre nella scorsa puntata, Vladimir Luxuria aveva praticamente smontato la testi di Chando Luna, che a suo dire non reggerebbe: “Che quest’uomo abbia almeno la decenza di ammettere che c’è stata questa scappatella”. Manila Gorio dal canto suo sembra andare nella direzione di Vladimir, pubblicando una foto in compagnia del suo Chando: “Noi (con tanto di emoji a forma di cuore, ndr) il resto è noia..”. In tutto questo Grecia Comenares sta soffrendo tantissimo. L’ex naufraga non ha digerito l’accaduto e ora si aspetta delle spiegazioni da parte del compagno. La sensazione è che la partecipazione di Chando Luna a Domenica Live sia solo l’ennesimo tentativo disperato di recuperare credibilità. In studio ci saranno come sempre opinionisti e volti noti dal mondo dello spettacolo che tenteranno di incalzarlo, per capire davvero cosa sia successo tra lui e Manila Gorio.

Domenica Live: anticipazioni della puntata

Cosa succederà a Domenica Live nella puntata di oggi, domenica 3 marzo 2019? Sicuramente ne vedremo delle belle con la partecipazione di Chando Luna, ancora alle prese con il presunto tradimento di Grecia Colmenares con Manila Gorio, ragazza transessuale. Barbara D’Urso ha anticipato novità bollenti, con una busta contenente “prove mai viste prima”. Le foto mostrate nella puntata di domenica scorsa lo hanno praticamente inchiodato, anche se i fan della coppia sperano ci siano ancora margini per una riappacificazione. “Questo vuole fare fessi pure noi. Comportarsi in questo modo significa prenderci per i fondelli” aveva dichiarato Vladimir Luxuria la settimana scorsa. Dall’Argentina è atteso Chando Erik Luna, pronto a dare la sua versione dei fatti sul rapporto con Manila Gorio, in veste di ospite in studio. Chissà se Grecia Colmenares avrà voglia di ascoltarlo…



