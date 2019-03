Domenica 2 marzo, alle 20.35 su Raiuno, Fabio Fazio, con la collaborazione di Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto, conduce una nuova e imperdibile puntata di Che tempo che fa che, la settimana scorsa, con la presenza dello scrittore più amato e letto degli ultimi anni, Andrea Camilleri, ha incollato davanti ai teleschermi 3.868.000 spettatori pari al 14.7% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato 2.084.000 spettatori pari all’11.8% di share. un buon risultato che ha permesso a Fazio di battere la concorrenza di canale 5 che ha trasmesso la seconda puntata della fiction “Non mentire” interpretata da Alessandro Preziosi e Greta Scarano. Protagonisti delli puntate di Che tempo che fa sono personaggi illustri della politica, della musica, del cinema e del mondo dello spettacolo in tutte le sue forme. Anche questa sera, nel salotto di Fabio Fazio, si racconteranno personaggi illustri.

GLI OSPITI DI “CHE TEMPO CHE FA” DEL 2 MARZO

Grandi ospiti nella puntata odierna di Che tempo che fa. Fabio Fazio incontra il presidente della Repubblica Francese Macron. Ad annunciarlo è stato lo stesso Fazio con un tweet: “Domenica @chetempoche fa’ ha l’onore di intervistare il presidente della Repubblica francese @EmmanuelMacron“. Toccherà poi all’attore e regista di fama internazionale, protagonista della serie evento Il nome della rosa, in onda su Raiuno da lunedì 4 marzo: John Turturro. E ancora: un omaggio speciale a Lucio Dalla con Ron e Luca Carboni che il 4 marzo saranno protagonisti del concerto evento “Lucio Dalla – Quarant’anni Dopo”. Ci sarà anche Sara Pichelli disegnatrice del protagonista del film “Spider Man- Un nuovo Universo” che ha vinto il Premio Oscar come Miglior film di animazione. In studio anche a Walter Veltroni con Stefano Fresi e il piccolo Giovanni Fuoco, protagonisti del suo film “C’è Tempo” che uscirà al cinema il prossimo 7 marzo. Non mancherà la presenza di Carlo Cottarelli e, infine, Ava Max con il singolo “Sweet but Psycho”.

LA TAVOLA ROTONDA

Come ogni settimana, al Tavolo di Che tempo che fa parteciperanno Gigi Marzullo, Orietta Berti, Enrico Bertolino e il Direttore e contemporaneamente Vicedirettore di Novella Bella, Nino Frassica. Resterà al tavolo anche Ron. Ci saranno, poi, anche Violante Placido e Lillo nelle sale dal 21 febbraio con il film “Modalità aereo” di Fausto Brizzi. Al Tavolo ci sarà anche Pierdavide Carone che a dicembre ha pubblicato il brano “Caramelle”, escluso da Sanremo. Non potevano mancare, infine, due grandi sportivi: accanto a Fabio Fazio, infatti, al tavolo di Che tempo che fa ci saranno anche due fondisti Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani che ai mondiali in Austria hanno conquistato la medaglia di bronzo nello sprint a squadre.





© RIPRODUZIONE RISERVATA