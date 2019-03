Ciro Immobile, la moglie incinta del terzo figlio/ Video, arriva il maschietto!

Ciro Immobile dopo avere segnato il rigore del 2 a 0 nel derby, ha festeggiato mettendosi il pallone sotto la maglia. Il gesto, è stato interpretato esattamente come doveva: la moglie Jessica Melena è incinta del terzo figlio. Dopo le piccole Michela e Giorgia, questa volta in casa arriva il maschietto, annunciato in modo davvero speciale. “È una partita molto importante per la classifica e per il morale, a parte il fatto di aver vinto una stracittadina che non portavamo a casa da tempo”, ha raccontato il campione di calcio. Ciro Immobile dopo la vittoria è apparso felicissimo ma, dietro il suo entusiasmo non c’è solo quello: “Dedico il gol a mia moglie che è incinta, aspetta un maschio dopo due femmine”, ha svelato ai microfoni di Dazn. “I ragazzi ed io hanno lavorato benissimo in questo ultimo periodo e abbiamo fatto bene anche senza i risultati che volevamo – ha proseguito l’attaccante biancoceleste – Ma siamo rimasti concentrati. Queste ultime settimane avevo alcuni problemi fisici ma non volevo fermarmi, anche se bisogna risposarsi perché se non sei al 100% giocare è sempre difficile”.

Ciro Immobile, la moglie incinta del terzo figlio

La moglie di Ciro Immobile, ha deciso di annunciare al marito il sesso del nascituro in un modo particolarmente speciale. Il calciatore infatti, è comparso con un video su Instagram mentre buca un enorme palloncino nero da dove sono usciti tanti piccoli palloncini azzurri, proprio per svelare di essere in attesa di un maschietto dopo due bambine. “Ti porto via con me… in questa notte fantastica. Che sarà? e tu che non avevi capito…”, è il messaggio che accompagna la clip condivisa online da Jessica Melena. Tanti i commenti da parte degli estimatori: “Il nostro futuro è salvo un altro piccolo bomber immobile in arrivo! AUGURI E FORZA LAZIO”. E ancora: “Emozionante! Siete stupendi. Tantissimi auguri”, “Auguri di vero cuore, arriva un aquilotto”, “Belli, belli, veramente belli!!! Sono felicissima per voi e a dire la verità questo video mi ha fatto commuovere un po’…”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA