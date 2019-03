Domenica In/ Anticipazioni: Antonella Clerici dalla Venier, show tutto al femminile

Puntuale come un orologio svizzero, torna anche oggi 3 marzo 2019, la Domenica In firmata da Mara Venier, a partire dalle 14 sulla rete ammiraglia di Casa Rai. La 25esima puntata trasmessa dagli studi di Roma intitolati a Fabrizio Frizzi, a pochi giorni di distanza dalla Festa della Donna dell’8 marzo, si tingerà interamente di rosa per un appuntamento tutto al femminile con tantissime ospiti in diretta. La regia del programma domenicale sarà come sempre affidata a Sergio Colabona. La bionda conduttrice, ospiterà nel suo accogliente studio, una sua grande amica: Antonella Clerici. Proprio la conduttrice, verrà accompagnata dai sei giovanissimi semifinalisti di Sanremo Young, il programma del venerdì sera che “anticipa” in qualche modo, l’aria sanremese. Ed infatti il vincitore della competizione, parteciperà di diritto alla prossima edizione di Sanremo Giovani, in attesa del Festival del 2020.

Domenica In, anticipazioni e ospiti

Proseguendo con tutte le anticipazioni di Domenica In, Antonella Clerici dopo avere presentato i talenti ancora in gara, avrà modo di raccontarsi a Mara Venier per una intervista a tutto tondo. La conduttrice infatti, ripercorrerà la sua gloriosa carriera e parlerà anche della vita privata. Spazio poi per Dalila Di Lazzaro, da parecchio tempo lontana dagli schermi TV. L’attrice sarà protagonista di una lunga parentesi dove ripercorrerà vita privata, amori e carriera oltre a raccontare il suo terribile dramma: la tragica scomparsa del figlio Christian, avvenuta nel 1991. Durante l’intervista, si avrà modo di scoprire anche un aspetto inedito della Di Lazzaro autrice di canzoni. Poi sarà la volta di ospitare anche Luisa Corna. La presentatrice si racconterà a Mara Venier ma avrà anche modo di esibirsi come cantante a fianco dell’orchestra del programma esibendosi sulle note di “Respect”, famoso brano portato al successo dalla grande Aretha Franklin nel 1967. Anche Lorella Cuccarini, tornerà in studio con delle speciali esibizioni. Tra le altre ospiti anche: Rita Dalla Chiesa, Valeria Fabrizi e il Ministro per la Pubblica Amministrazione Avv. Giulia Bongiorno.

