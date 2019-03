Domenica Live/ “Corna-gate” dell’Isola, Rosa Perrotta e Patrizia Bonetti dalla d’Urso

Come sempre, novità e aggiornamenti, attendono i telespettatori nel corso di una nuova puntata di Domenica Live, in onda oggi 3 marzo 2019. La nostra ruspante Barbara d’Urso, è prontissima per riaprire gli scenari del “corna-gate” dell’Isola dei Famosi (ma non solo…). Come sempre, durante il termine di Pomeriggio 5 dello scorso venerdì, la conduttrice napoletana si è palesata con una nuova busta gialla tra le mani: quale sarà il suo contenuto inedito? Delle prove mai viste prima, saranno il nuovo argomento di discussione della puntata che, come da tradizione, tornerà nella sua versione ridotta a partire dalle 17.10 circa. Con molta probabilità, ci potrebbero essere nuovi dettagli sul presunto tradimento che vede protagonista Karin Trentini, attuale moglie di Riccardo Fogli. L’ex componente dei Pooh, dopo averla riabbracciata direttamente in Honduras, ha confermato di non credere minimamente alle “illazioni” della cronaca rosa. La consorte del celebre artista musicale, non sarà l’unica protagonista delle novità di quest’oggi, andiamo a scoprire tutte le anticipazioni.

Domenica Live, ospiti e anticipazioni

Nel corso del nuovo appuntamento di oggi dedicato alla Domenica Live di Barbara d’Urso, si parlerà dell’Isola dei Famosi. I potenziali tradimenti, saranno all’ordine del giorno. Dopo avere indagato ancora su Karin Trentini, si parlerà anche di Chando Erik Luna, ex fidanzato di Grecia Colmenares beccato con Manila Gorio, famosa trans pugliese. I due, dopo essere stati paparazzati insieme con l’accusa di tradimento da parte del modello, hanno postato degli scatti confermando la relazione. Quest’oggi, nel corso del nuovo appuntamento in onda sull’ammiraglia Mediaset, sarà ospite proprio lui per spiegare in dettaglio cosa è accaduto e le ultime news a tal proposito. Successivamente, spazio per la presunta aggressione ai danni di Patrizia Bonetti. Come riferisce il giornale online di Fabrizio Corona, pare che l’ex gieffina sia sta assalita da un gruppo di donne mentre si trovava al cinema con l’amica Aida Yespica. Entrambe le showgirl, saranno ospite oggi di Barbara d’Urso per rivelare in dettaglio l’accaduto. In ultimo, Rosa Perrotta in studio, confiderà a Pietro Tartaglione (e tutto il pubblico), il sesso del bambino che porta in grembo.

