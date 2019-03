ETTORE BOSCHI, MARITO GIOVANNA RALLI/ Il grande amore della vita (Domenica In)

Ettore Boschi marito di Giovanna Ralli, è stato il grande amore della vita. L’avvocato matrimonialista è scomparso nel 2013 dopo 38 anni di amore e di matrimonio con l’attrice, icona del cinema italiano. Un amore incredibile quello nato tra Ettore e Giovanna; i due si conoscono e nel giro di poche settimane decidono che per loro è arrivato il momento di fare il grande passo: sposarsi. Un amore importantissimo che ha segnato la vita dell’attrice che, ospite di Domenica In di Mara Venier, ha ricordato l’uomo della sua vita. 38 anni di amore che le sono rimasti attaccati addosso come ha rivelato la Ralli che, durante un’intervista rilasciata a Il Messaggero, ha raccontato: “L’avvocato che difese la partigiana Carla Capponi e che fece conoscere in Italia, quando di quegli argomenti non discuteva nessuno, il tema del Dna. Detestavamo entrambi la mondanità e la sera, quando tornava – titic e titac – finivamo spesso sul divano, felici, dopo un piatto di spaghetti al pomodoro, davanti un vecchio film!”.

Ettore Boschi, marito di Giovanna Ralli: il ricordo della città di Ladispoli

Ettore Boschi è stato un avvocato matrimonialista. Marito e compagno di Giovanna Ralli, l’uomo ha condiviso 38 anni della sua vita con la grandissima attrice teatrale e di cinema. Un amore che i due hanno vissuto spesso a Ladispoli, dove Ettore Boschi è stato visto in pubblico per l’ultima volta in occasione dell’uscita del libro di Flavio Insinna, un grandissimo amico della coppia. Ecco come il comune di Ladispoli, nella fattispecie del sindaco Crescenzo Paliotta, l’ha ricordato: “L’avvocato Ettore Boschi è stato un uomo che ha sempre amato la nostra città dove, insieme alla moglie Giovanna Ralli, passava gran parte dei suoi momenti di riposo”. Parlando sempre dell’avvocato matrimonialista, Paliotta ha ricordato: “Non era raro incontrare lui e la moglie a passeggio per le strade di Ladispoli. Di Ettore Boschi ricordiamo con molto affetto la sua grande umanità”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA