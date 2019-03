Fire with Fire va in onda oggi, domenica 3 marzo a partire dalle ore 21.30, su Rete 4. Il titolo cinematografico è stato realizzato negli Stati Uniti nel 2012, con la distribuzione nelle sale italiane curata dalla Eagle Pictures, la sceneggiatura di Tom O’Connor e Lowell Cauffiel. La regia è stata affidata invece a David Barrett, che nella sua carriera ha prodotto diversi episodi di varie serie televisive quali Cold Case, The Mentalist, The Secret Circle e Castle. Niente male il cast, guidato dall’attore ed ex modello Josh Duhamel. Quest’ultimo ha vinto un riconoscimento agli Emmy Awards come miglior attore non protagonista in La valle dei pini, oltre ad essere apparso nei titoli Transformers, La fontana dell’amore, Capodanno a New York, Vicino a te non ho paura, Qualcosa di buono e CHiPs. Viene affiancato dal noto performer Bruce Willis, vincitore di un Golden Globe per la serie di genere commedia Moonlighting e famoso per Trappola di cristallo, L’ombra del testimone, I protagonisti, Pulp Fiction, Il quinto elemento, The Jackal, Charlie’s Angels – Più che mai e Sin City – Una donna per cui uccidere. C’è anche la bella Rosario Dawson, apprezzata in He Got Game, I marciapiedi di New York, La 25ª ora, Sin City, Grindhouse – A prova di morte e Cesar Chavez. Il cast è completato da Vincent D’Onofrio, Julian McMahon, 50 Cent, Vinnie Jones ed Eric Winter.

Fire with Fire, la trama del film

La trama di Fire with Fire si apre con l’apparizione del vigile del fuoco Jeremy, che sta bevendo insieme ai suoi colleghi. La situazione si complica quando suoi figlio viene ucciso in un supermercato dal boss Hagan. Il poliziotto Mike trova in Jeremy un’occasione per trovare giustizia della morte di un suo caro collega. Hagan viene arrestato a Jeremy deve cambiare il suo cognome perché diventato un testimone troppo scomodo, con la sua vita a serio rischio. Perde la carriera, ma si innamora della bella maresciallo Talia. Nel frattempo, Hagan viene rimesso in libertà in attesa del processo e Jeremy e Talia sono in pericolo. Lei viene ferita da un uomo di Hagan, che minaccia Jeremy di ammazzare tutte le persone da lui amate. Inizia una battaglia cruenta, senza esclusione di colpi. Jeremy abbandona il programma di protezione e decide di farsi giustizia da solo. Talia cerca di persuaderlo, ma viene rapita da un sicario di Hagan. Jeremy brucia la struttura nella quale il suo nemico sta incontrando gli altri, ma si rende conto che c’è anche la sua amata e la libera. Dopo l’ennesima lotta, Talia uccide Hagan e scappa insieme a Jeremy, con Mike che afferma di non aver trovato alcuna prova della loro uccisione compiuta.

