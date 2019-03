Francesco Facchinetti, video scherzo Iene/ ”Mia moglie Wilma e Laura Cremaschi…”

C’è grande curiosità attorno allo scherzo che il programma “Le Iene” ha organizzato ai danni di Francesco Facchinetti. Andrà finalmente in onda nella puntata di oggi, 3 marzo, dopi giorni di attesa. Si è parlato molto infatti della lite avvenuta in un ristorante di Como tra Wilma Helena Faissol, moglie di Dj Francesco, e Laura Cremaschi, la showgirl di Avanti un altro. Quest’ultima aveva importunato la coppia mentre era a cena, prima chiedendo un selfie al conduttore, poi chiedendogli aiuto per lavorare in tv, arrivando a seguirlo alla toilette. Scoppia così una lite tra le due donne, con la moglie di Francesco ingelosita, ma non era altro che uno scherzo organizzato da “Le Iene”. Lo ha chiarito l’ex capitano Uncino in un video pubblicato su Instagram. «Mia moglie, Le Iene, Laura Cremaschi, mi hanno organizzato un bello scherzo». Consapevole che alcuni indizi avrebbero dovuto fargli capire sin da subito che si trattava di una farsa, ora Facchinetti promette vendetta. L’ha promessa in un video pubblicato sui social nei giorni scorsi.

FRANCESCO FACCHINETTI DOPO LO SCHERZO IENE

«Non ho dormito tutta la notte. Ho fatto una figuraccia. Me la pagherete, in un modo o nell’altro. Devo solo capire come», ha dichiarato Francesco Facchinetti dopo lo scherzo organizzato da “Le Iene”. Il video nella sua versione integrale andrà in onda stasera, ma il conduttore ha riflettuto nei giorni scorsi proprio sull’eco mediatico che la vicenda ha avuto ancor prima che andasse in onda. «Solitamente gli scherzi delle Iene si fanno e poi li vedi in onda. Perché invece a me mi avete sputtanato su tutti i giornali?». Poi commenta tira fuori la sua proverbiale ironia: «Dovevo capire che quella lite non era vera. Chi potrebbe litigare per me? L’unica cosa che poteva innervosire era il mio giubbotto tutto colorato… Non so nemmeno cosa sto dicendo. Ora torno a casa… me la pagherete, veramente. Davide Parenti me la pagherai». Ma questo scherzo ha dimostrato a Facchinetti che ci sono delle persone che tengono davvero a lui. «Voglio ringraziare a tutte le persone che mi hanno scritto. Erano preoccupati. Sono anche un po’ emozionato nel sentire tante persone che ti abbracciano in un momento di difficoltà nel quale avevo fatto una figura di merda».

