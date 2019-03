Giampaolo Celli/ Malore prima di Domenica Live: “È in bagno a vomitare…”

Un piccolo malore per Giampaolo Celli prima della diretta di Domenica Live. Lo ha annunciato Barbara d’Urso in apertura di programma. «Ho una notizia choc. Prima di entrare mi hanno detto che c’è una persona, un nostro protagonista, che si è appena sentito male. Sto cercando di capire, scusate, mi hanno appena detto che è in bagno a vomitare. Diciamo le cose come stanno…», ha dichiarato la conduttrice prima di annunciare i temi che verranno affrontati nella puntata di oggi. Quando è tornata la linea in studio c’era proprio Giampaolo Celli, l’uomo accusato di avere una relazione con Karin Trentini, la moglie di Riccardo Fogli. L’imprenditore ha rassicurato circa le sue condizioni di salute. «Come stai? Mi hanno detto che eri in bagno a vomitare. Stai meglio? Ti vedo un po’ pallido», ha detto Barbara d’Urso. E lui ha risposto: «Sto meglio. Ho 38 di febbre e una dissenteria». Poi è entrato nel merito della vicenda che lo vede coinvolto…

GIAMPAOLO CELLI, MALORE PRIMA DI DOMENICA LIVE

«Non è cambiato nulla. Sono tornato perché mi hanno detto che ci sono delle foto, quindi volevo commentarle», ha spiegato Giampaolo Celli a Domenica Live. C’è solo un rapporto di lavoro tra lui e la moglie di Riccardo Fogli o qualcosa di più? Giampaolo Celli parla della foto pubblicata da Riccardo Signoretti. «Quella foto è stata scattata prima del concerto ad Ariccia. C’è solo sintonia e affinità». E poi parla delle indiscrezioni raccolte da Fabrizio Corona, che andrà all’Isola dei Famosi per parlare con Riccardo Fogli. «Sono andato a quel compleanno e lì c’era Karin. Io ho tre mesi di tempo per querelare. I pm sono pieni di stupri e io vado a ingolfare… Più di metterci la faccia per difendere la mia famiglia e la mia attività cosa devo fare?», ha provato a difendersi da chi gli suggeriva di querelare l’amico Fabrizio Corona. Ma poi arriva il momento dello scoop, con le foto esclusive pubblicate da Barbara d’Urso…

