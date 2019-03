Si avvicina una nuova diretta dell’Isola dei Famosi 2019 che, ricordiamo, cambia ancora una volta programmazione. Il reality condotto da Alessia Marcuzzi non va in onda mercoledì, bensì lunedì 4 marzo (domani in prima serata). Una settimana “breve” quindi per i naiufraghi che hanno comunque trovato tempo per discutere ancora. Luca Vismara è ancora una volta in nomination e in questi giorni ha avuto modo di confrontarsi e scontrarsi con alcuni compagni. In primis con Jo Squillo, rea di averlo nominato la scorsa puntata, nonostante il chiarimento tra loro che sembrava avesse appianato le divergenze dei giorni precedenti alla diretta dell’Isola dei Famosi. Ecco perché, in confessionale, Luca Vismara ha ammesso di non voler avere più nulla a che fare con la cantante e conduttrice, essendo molto deluso dal suo comportamento.

LUCA VISMARA CONTRO TUTTI: DOPPIO SFOGO

“Giovanna Maria Squillo, che per me ormai non fa più parte della rosa delle persone con le quali voglio avere a che fare, mi ha deluso tanto – ha ammesso Luca Vismara in uno degli ultimi confessionali all’Isola dei Famosi 2019 – infatti non la chiamerò più Jo. Jo la lascio ai fan e agli amici. Io la chiamo con il suo vero nome. E quindi, ciao Giovanna Maria”. E se queste sono state le parole su Jo, Luca ha avuto modo anche di chiarire con Maddaloni che lo ha accusato di essere falso: “Voi, in generale, che dite che sono io quello che non dice le cose in faccia, mi avete mai sentito dire di Soleil che mi piace, do Jeremias che mi piace? – è sbottato il cantante, per poi ammettere – Cosa devo fare? Per non farmi dire che non sono stratega devo mandare a fanc*lo ogni minuto Soleil, allora?“. Tensioni, queste all’Isola, che aumentano man mano che ci si avvicina alla nuova puntata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA