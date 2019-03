Karin Trentini ha tradito Riccardo Fogli? Da circa due settimane non si fa che parlare altro che del possibile tradimento della moglie dell’ex cantante dei Pooh attualmente impegnato nella quattordicesima edizione de L’Isola dei Famosi 2019. Nonostante la donna abbia smentito più volte la cosa recandosi perfino in Honduras, trovando l’abbraccio del marito sicuro della fedeltà della compagna, in Italia il mondo del gossip continua ad occuparsi della cosa. Dopo l’arrivo di Karin in Honduras sembrava tutto finito, un capitolo archiviato, ma in realtà Fabrizio Corona è tornato sulla questione rivelando alcuni retroscena.

Corona conferma il tradimento di Karin Trentini

La notizia del presunto tradimento di Karin Trentini a Riccardo Fogli è stata lanciata da The King, il web magazine di Fabrizio Corona che ha lanciato una vera e propria bomba. Corona non ha dubbi: Karin ha tradito Riccardo Fogli con lo stilista Giampaolo Celli. Una storia d’amore durata quattro anni, anche se sia Karin che Giampaolo hanno più volte smentito la cosa. Del resto anche Fogli non ha creduto minimamente alla cosa, anzi si è fidato ciecamente della moglie. A pochi giorni dall’incontro in Honduras, Fabrizio Corona è tornato a parlare della cosa ospite di Turchesando, programma radiofonico trasmesso su Radio Italia. Corona, infatti, ha raccontato che Fogli è informato dei ripetuti tradimenti della moglie e di averla sempre persona. Ecco le parole di Corona.

“Karin e Giampaolo amanti da quattro anni”

Nonostante in Honduras Riccardo Fogli e Karin Trentini abbiano messo a tacere ogni gossip sul loro matrimonio, Fabrizio Corona non ci sta e conferma il tradimento. “Volete sapere se la storia è vera? Certo, è verissima. Karin e Giampaolo sono amanti da quattro anni, non da un da un giorno” dice l’ex paparazzo dei vip, che poi entra nello specifico dicendo: “Riccardo Fogli fa come tutti gli uomini di 70 anni che accettano di stare con una donna quarantenne che li tradisce. L’avrebbe perdonata anche se l’avesse tradito davanti ai suoi occhi. Ma è normale, è giusto così. Era anche un pò ridicolo quando lei è andata a L’Isola dei Famosi. Si vedeva chiaramente che non c’era nulla tra i due. L’amore è un’altra cosa”. Parole chiare quelle di Corona. Chissà come replicherà la Trentini durante la prossima puntata di Domenica Live



© RIPRODUZIONE RISERVATA