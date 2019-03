Le Iene Show/ Diretta e servizi 3 Marzo 2019: ultima intervista a Daniele Nardi

Domenica 3 marzo, in prima serata su Italia 1, Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani conducono una nuova puntata de Le Iene Show, il programma più irriverente della televisioni italiana che si occupa di inchieste, ma che regala anche momenti di assoluto divertimento al proprio pubblico. Sono questi, infatti, gli ingredienti dell’appuntamento in onda questa sera che sarà ricco di servizi molto interessanti. Tra quelli più importanti c’è l’ultima intervista a Daniele Nardi prima della spedizione sul K2, il viaggio in Francia per andare a scoprire il ristorante della figlia di Totò Riina e lo scherzo a Francesco Facchinetti che, nei giorni precedenti, ha occupato le prime pagine di tutti i siti web e fatto il giro dei social.

L’ULTIMA INTERVISTA A DANIELE NARDI

Nella puntata de Le Iene show in onda questa sera sarà trasmessa l’ultima intervista a Daniele Nardi che, prima di partire per la spedizione sul K2 insieme all’inglese Tom Ballard, aveva deciso di condividere con la trasmissione di Italia 1 la sua esperienza. L’alpinista italiano era partito per scalare il Nanga Parbat (Pakistan) attraverso lo sperone Mummery. Da sei giorni, purtroppo, di Daniele Nardi e dell’alpinista inglese non si hanno notizie. Le ricerche sono ancora in corso, ma secondo Messner che sulla stessa montagna ha perso il fratello Günther nel 1970 non ci sarebbero più speranze di ritrovarli vivi. «Secondo me sono stati travolti da una valanga» di «blocchi di ghiaccio. Non c’è grande speranza, o c’è quasi zero speranza, che sia ancora possibile trovarli vivi», ha spiegato al Corriere della Sera. Le Iene Show, questa sera, manderanno in onda quelle che erano le speranze di Daniele Nardi.

IL RISTORANTE DELLA FIGLIA DI RIINA E LO SCHERZO A FRANCESCO FACCHINETTI

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere la decisione di Lucia Riina, figlia di Salvatore, storico capo dei capi di Cosa Nostra, scomparso il 17 novembre del 2017, di aprire un ristorante a Parigi dal titolo “Corleone” per omaggiare le proprie origini. Alessandro Di Sarno si è recato nella capitale francese per incontrare la signora Riina e chiederle spiegazioni. Ne corso della serata, poi, sarà trasmesso uno degli scherzi più riusciti tra quelli realizzati dale Iene ovvero quello fatto a Francesco Facchinetti con la complicità della moglie Wilma e di Laura Cremaschi. Le due donne hanno dato vita ad una lotta femminile in un ristorante facendo credere a tutti che la discussione fosse vera. Come avrà reagito Facchinetti quando ha scoperto che era tutto uno scherzo? Lo scopriremo questa sera.



© RIPRODUZIONE RISERVATA