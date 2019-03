Con il finale di stagione di Non Mentire che andrà in onda oggi, domenica 2 marzo 2019 su Canale 5, il pubblico sta già pensando alla possibilità di una seconda stagione: ci sarà? Le probabilità sono tante in quanto, come ben sapete, questo nuovo progetto televisivo è tratto da una serie inglese già esistente. Dalla sua parte inoltre, i buoni ascolti ricevuti. La casa di produzione Indigo Film, ha comperato i diritti del progetto dall’originale britannico che si chiama Liar. La serie quindi, non è altro che il remake di un fortunato progetto già esistente per la regia di Gianluca Maria Tavarelli. La trama, i personaggi e le dinamiche dell’intero racconto, hanno ricevuto solo delle piccole modifiche, per il resto, tutto quello che accade è frutto di uno scenario già esistente. Ed infatti, anche Liar è stato rinnovato per una seconda stagione. Con molta probabilità quindi, la fiction con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano, troverà un nuovo appiglio per proseguire la sua messa in onda anche il prossimo anno.

Non mentire 2, ci sarà la seconda stagione?

Non mentire si è portata a casa ottimi ascolti. Buone anche le critiche ricevute, in attesa di una seconda stagione. Il finale che andrà in onda questa sera su Canale 5 infatti, con molta probabilità, si concluderà con uno scenario totalmente aperto, nell’attesa di scoprire come andare avanti con la trama. I personaggi, dovrebbero restare gli stessi, così come gli attori del cast. Stasera il pubblico scoprirà chi avrà veramente ragione tra Laura Nardini e Andrea Molinari. La trama – ovviamente – proseguirà nella stessa direzione dell’originale. Del resto, Riccardo De Rinaldis Santorelli, uno dei protagonisti della fiction intervistato da CiakGeneration.it, aveva risposto sull’eventualità di una seconda stagione: “C’è nell’aria l’idea di una seconda stagione di Non Mentire, perché prendendo spunto dalla serie inglese, che sta registrando i nuovi episodi in questo momento, è possibile e lo spero tanto. Per ora però non ci hanno fatto sapere nulla. Neanche il regista conosce i contenuti della seconda stagione originale, perché gli stessi produttori inglesi hanno la bocca cucita”.

