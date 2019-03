NON MENTIRE, ECCO DOVE SIAMO RIMASTI

Nella prima serata di Canale 5 di oggi, domenica 3 marzo 2019, verrà trasmesso l’ultimo episodio della miniserie italiana Non mentire in prima visione assoluta. Prima di scoprire le anticipazioni, rivediamo dove siamo arrivati la scorsa settimana: mentre Laura ha gli incubi sulla notte della violenza, Andrea scopre da Donato che in passato la donna lo ha accusato di molestie. L’uomo deposita poi la sua dichiarazione in Polizia, che di contro annulla le accuse contro Molinari. Vanessa però è furiosa. Arrivata a scuola, Laura scopre che gli altri studenti stanno prendendo di mira Luca per via della sua denuncia. Il ragazzo è stato infatti aggredito nei bagni. Diverso tempo dopo, trova Malika sanguinante lungo la strada e la porta in ospedale, scoprendo che ha cercato di abortire per evitare di avere un bambino da Luca. Molinari quella sera si incontra di nuovo con Donato e solo in quel momento realizza che in realtà ha davvero molestato Laura. Quest’ultima invece chiede proprio al medico di intervenire per salvare Malika ed impedire che i suoi genitori scoprano la verità, visto che si rifarebbero su Luca. L’umore di Andrea però diventa sempre più difficile da gestire ed anche se Caterina alla fine sembra mettere in dubbio le accuse della sorella, finisce per subire uno sfogo d’ira del chirurgo. Tornata a casa, si deve difendere dai sospetti di Leo riguardo al suo effettivo tradimento. Nel frattempo, Vanessa continua a sospettare di Andrea e lo incontra solo per fargli sapere che dà per scontata la sua colpevolezza. Si ritrova inoltre a rifiutare l’invito morboso del chirurgo di uscire a cena. Molinari decide quindi di assicurarsi che Laura non lo danneggi ancora: si informa con l’avvocato su come denunciarla per calunnia. L’insegnante invece parte per Roma con l’obbiettivo di indagare sul suo aggressore, ma l’incontro con la suocera non va a buon fine. La donna infatti è sicura dell’innocenza di Andrea e non accetta qualsiasi dubbio in merito. Laura però non si dà per vinta ed incontra Carola, la migliore amica della moglie defunta di Molinari. Solo così scopre di essere di fronte ad un’altra vittima del medico: in passato, si è risvegliata stordita dopo una cena con Andrea. Sulle prime sembra convincerla a seguirla fino a Torino per testimoniare, ma la suocera di Andrea la convince del contrario. Ancora pensierosa, Laura incontra Ivan nel bar dell’hotel e fra i due nasce una certa simpatia. Tuttavia, la Nardini va su tutte le furie quando l’uomo le fa capire di trovarla piacevole e le regala un mazzo di fiori. Quella notte, Andrea si intrufola di nascosto in casa di Vanessa e la molesta. Si è assicurato che non reagisca grazie ad una sostanza che ha mischiato con un succo proteico per la gravidanza. Riceve poi una visita di Laura, che lo informa delle verità scoperte: Maria si è uccisa per il peso del tradimento del marito con Carola. Al mattino successivo, Vanessa si sveglia stordita e scopre di avere un’emorragia. Laura invece chiede a Tommaso di darle del GHB per organizzare un nuovo piano.

ANTICIPAZIONI DEL 3 MARZO 2019

EPISODIO 3 – Il finale di stagione di Non mentire ci permetterà di scoprire che cosa succederà fra Laura e Andrea. L’insegnante infatti ha coinvolto Tommaso nelle sue prossime azioni, che prevedono un colpo diretto al medico. Sfruttando la droga ricevuta dall’ex fidanzato, si assicura di far provare a Molinari momenti di paura, dimostrando come l’avrebbe aggredita quella notte. La stretta tuttavia permette ad Andrea di liberarsi ed attaccarla. Solo l’intervento di Vanessa si rivelerà provvidenziale, ma ancora una volta le accuse sul chirurgo non sembrano portare da nessuna parte. Laura sarà costretta a farsi da parte e mesi dopo Molinari sembra aver trovato persino una nuova compagna. Non sa però che in realtà Irene è una poliziotta in borghese che sta indagando sotto copertura, grazie alla determinazione di Vanessa nel volerlo incastrare.

