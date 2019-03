Domenica 3 marzo, in prima serata su canale 5, appuntamento imperdibile con la terza ed ultima puntata della fiction “Non mentire” con protagonisti Alessandro Preziosi e Greta Scarano. A centro dell’ultima puntata ci sarà la voglia di Laura Nardini di avere giustizia e dimostrare la colpevolezza di Andrea Molinari. L’insegnante la cui denuncia è stata messa in dubbio anche dalle forze dell’ordine, riuscirà a dimostrare di essere stata violentata da Andrea? Nella penultima puntata, l’illustre cardiochirurgo ha portato a galla la sua vera identità ovvero quella di uno stupratore seriale che, dopo essere stato scagionato per la decisione del giudice di non portare la denuncia di Laura in tribunale, ha colpito ancora violentando la poliziotta Vanessa che rischia, così, di perdere il bambino che aspetta. Laura, inoltre, durante il suo viaggio a Roma, ha avuto la certezza che Andrea è anche colpevole del suicidio della moglie a cui, il giorno prima del tragico evento, aveva raccontato di essere stato a letto con la sua migliore amica, violentata a sua volta. Per Laura, tuttavia, non sarà facile dimostrare la verità.

NON MENTIRE, ULTIMA PUNTATA: L’AMARA SCOPERTA DI LAURA

Laura non ha alcuna intenzione di arrendersi. Per smascherare Andrea, però, non può più contare su Tommaso che è stato sospeso dopo la perquisizione a casa di Molinari. Frustrata e con le mani legate, Laura diventa furiosa quando scopre che la sorella Caterina e lo stesso Tommaso sono stati amanti per diversi anni. Delusa da tutti, Laura si allontana dalla sorela così come Leo che, scoperto il tradimento della moglie, la lascia. Nel frattempo, Vanessa è sempre più convinta che Andrea non solo sia uno stupratore seriale, ma che abbia abutato anche di lei drogandola. Tuttavia, l’ispettrice non ha le prove per incastrarlo. Andrea, infatti, non commette nessun passo falso e nasconde le prove che lo incastrarebbero in un luogo sicuro. Nonostante tutto, però, Laura procede come un treno nella sua battaglia personae, decisa a dimostrare la colpevolezza di Molinari con tutte le sue forze. La svolta arriva quando Laura trova il modo per incastrarlo.

L’ARRESTO DI ANDREA

Laura, per incastrare Andrea, decide di agire come lui ha fatto con lei. Lo attira così in un tranello, lo stordisce e lo immobilizza. Molinari, però, riesce a liberarsi e sta per abusare di lei, ma Vanessa che ha seguito tutte le mosse del chirurgo salva Laura e arresta Andrea. Molinari, però, per mancanza di prove certe, torna subito in libertà. Dopo pochi mesi dalla scarcerazione, Laura vede Andrea in compagnia di una ragazza, Irene. Nonostante tenti di tornare alla sua vita, la Nardini è ossessionata dal pensiero di Andrea, ma Vanessa cerca di non farle commettere atti che possano metterla in pericolo, soprattutto perchè, esattamente come Laura non si è mai arresa. Irene, infatti, è una poliziotta sotto copertura che sta aiutando Vanessa ad incastrare Molinari che, però, ancora una volta, si accorge dell’inganno. Il chirurgo, dunque, si salverà anche questa volta?





