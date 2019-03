Oroscopo Paolo Fox, classifica settimanale 3-8 marzo 2019

Le previsioni di Paolo Fox e del suo Oroscopo ritornano puntuali anche per questa settimana. Qual è la nuova classifica? L’astrologo ci risponde grazie alle pagine di DiPiù TV, regalando cinque stelline all’Ariete. I single del segno infatti hanno dalla loro parte Venere e questo vuol dire amore in primo piano. Il consiglio è di frequentare persone simpatiche per agevolare gli astri, in previsione magari di un incontro sconvolgente. Le coppie in crisi recuperano, anche se alcuni nati del segno sono in attesa dopo aver dato un ultimatum al partner. Collaborazioni positive nel lavoro, come le giornate di mercoledì, venerdì e sabato. Il cielo non aiuta però i progetti a lunga scadenza. A seguire il Leone, che con marzo può ritornare a parlare di sentimenti. Alcuni vivono un momento di inquietudine, forse a causa della lunga attesa. Venere è in opposizione e le coppie recuperano comunque grazie ad un progetto a due. Le relazioni più giovani si ritroveranno invece di fronte a ostacoli economici, da risolvere con la buona volontà. Nel lavoro ci potrebbero essere delle disfatte, ma non ci si deve fermare. Giove in aspetto favorevole regala uno sguardo al futuro. Fortunata anche la Bilancia: i single possono contare su Venere favorevole per vivere una storia d’amore con maggiore intensità. Le difficoltà potranno essere superate grazie al carattere pratico dei nati del segno. Le coppie possono trovare un accordo e chi ha retto agli scossoni di febbraio può pensare ad una risalita. Giove è impulsivo nel lavoro ed aiuta iniziative al di fuori della zona comfort. Gli sforzi premiano con fortuna e trasferimenti. Infine i Pesci, agitati per gli affari di cuore a causa di Marte passionale e Venere nel segno da fine mese. I single potrebbero vivere degli incontri e trasformare un’amicizia in qualcosa di più. Le coppie tenaci progettano e rendono più saldo il rapporto. Nel Lavoro, cautela per questioni legali, con esiti positivi giovedì. Mercurio favorisce l’intuito grazie alla sua presenza nel segno.

Momento di agitazione per il Toro

Quali segni dello Zodiaco sono stati premiati da Paolo Fox e dal suo Oroscopo, svelato grazie a DiPiù TV? La classifica mette l’accento su chi ha conquistato quattro stelline, a partire dal Toro che in amore vive un momento di agitazione. Forse perché i nati del segno hanno adesso delle esigenze diverse: il consiglio è di tenere alla larga le complicazioni. Le coppie chiariscono già dallo scorso mese e i dubbi non fanno che alimentare gli scontri. Stelle protette invece per il lavoro, anche se i debiti tolgono il sorriso. Marte nel segno spinge a cercare un riscatto. Ritorna l’amore per il Sagittario, che farebbe bene a non isolarsi. Chi è rimasto deluso da un rapporto potrà rifarsi. Le coppie lasciano da parte l’agitazione per recuperare i rapporto, anche se è meglio puntare sulle novità per togliere quel senso di abitudine e stanchezza. Interessante il lavoro, con una notizia in arrivo attorno a venerdì. Alcuni faranno una scelta a causa di tanti progetti e troppe spese.

Venere in Acquario

L’Oroscopo di Paolo Fox di nuovo sul palcoscenico delle stelle per rivelarci previsioni e classifica di questa settimana. Grazie a DiPiù TV scopriamo che l’astrologo ha assegnato tre stelline al Gemelli, che dovranno puntare ai sentimenti ed evitare rimpianti. Settimana favorevole per le famiglie e per recuperare. Coppie in discussione per problemi di denaro, con tensioni possibili per martedì o mercoledì. Giove opposto: prudenza negli accordi da concludere. Un acquisto o una vendita richiedono l’aiuto di un notaio per comprendere al meglio la situazione. Opportunità in arrivo. La Vergine non si sente capita e i tanti pensieri influiscono su fisico. I single punteranno alle storie senza complicazioni. Le coppie subiscono il transito di Venere e sono pensierose per spese e lavori. Troppa stanchezza, meglio riposare. Nel lavoro ci saranno alcune novità, ma marzo sarà il mese della revisione per contratti e accordi. Nervosismo previsto per martedì e mercoledì. Venere nel segno aiuta i sentimenti dell’Acquario: qualcuno dovrà scegliere e riflettere sulle proprie emozioni. Le coppie più giovani devono affrontare gli ostacoli con maggiore ottimismo, mentre chi sta insieme da tempo supera i recenti conflitti e ritrova l’equilibrio. Urano nel segno spinge a fare scelte nuove nel lavoro: follie messe a freno grazie all’azione combinata di Giove impulsivo e Saturno stabile.

Possibili scontro per lo Scorpione

Si conclude la classifica di Paolo Fox per questa settimana: cosa dice il suo Oroscopo sui segni meno fortunati? Su DiPiù TV scopriamo chi non incontrerà i favori degli astri, a partire dal Cancro che centra solo due stelline. I nati del segno devono ancora recuperare i disagi dovuti a Venere opposta, anche se il pianeta ha cambiato transito. Novità per gli amori in crisi, agitazione per giovedì. Le coppie che hanno discusso a febbraio potranno risolvere con un pizzico di comprensione in più. Urano in transito positivo aiuta il lavoro e organizza nuovi accordi già per questa primavera. Le emozioni dello Scorpione sono sempre più nervose. Qualcuno potrebbe scegliere di prendersi una pausa a causa dei recenti problemi nelle relazioni. le coppie vengono messe da parte per alcune situazioni complicate nel lavoro. Domenica e lunedì da prendere con le pinze: possibili scontri. Nel lavoro Urano spinge a chiudere contratti e accordi, anche se non si vorrebbe. Le stelle non negano che qualcuno potrebbe ottenere più di quanto si aspetta.



