Patrizia Bonetti e Aida Yespica sono tra le protagoniste di Domenica live, il salotto della domenica pomeriggio condotto con grande successo da Barbara d’Urso su Canale 5. Si tratta della prima intervista per le due ex concorrenti del Grande Fratello a pochi giorni dall’aggressione che hanno subito in pieno centro a Milano. Patrizia Bonetti, ex fiamma di Gianluca Vacchi e Fabrizio Corona, è stata aggredita da tre donne presso il Cinema Odeon a Milano che l’hanno presa a colpi di casco. Con lei l’amica Aida Yespica che ha cercato in tutti i modi di difenderla. La stessa Patrizia ha cercato di difendersi dall’aggressione delle tre donne: “Patrizia ha cercato di difendersi nonostante la netta minoranza, mentre Aida ha provato a chiedere aiuto ai passanti e ha chiamato le forze dell’ordine” come si legge su Corona Magazine.

Patrizia Bonetti aggredita a Milano

Stando alla ricostruzione dell’aggressione pubblicata su Corona Magazine, il giornale di Fabrizio Corona, Patrizia Bonetti è stata aggredita da tre donne a colpi di casco e non solo, visto che le tre donne sono arrivate anche a tirarle i capelli al punto da strapparle diverse ciocche di capelli. “Una serata apparentemente tranquilla finita in tragedia – si legge su Corona Magazine -. Patrizia Bonetti si trovava in zona Duomo al cinema Odeon insieme all’amica Aida Yespica. Tutto quanto procedeva normalmente. Finché una volta messo piede fuori dal cinema le due sono state circondate da tre donne non identificate, che le hanno prima lanciato sguardi e poi si sono scagliate violentemente contro la povera Patrizia”. Ecco cosa è successo: “Le donne erano armate di caschi e si sono buttate senza pietà contro l’ex-gieffina. L’hanno circondata e le hanno tirato ripetuti colpi con estrema violenza. Patrizia ha cercato di difendersi nonostante la netta minoranza. Mentre l’amica Aida ha provato ad intervenire cercando disperatamente aiuto dai passanti li in zona e chiamando le forze dell’ordine”.

Il video choc con Aida Yespica

Sono ancora da capire i motivi che hanno spinto queste donne ad aggredire la Bonetti, che è stata ricoverata in ospedale. Subito dopo l’aggressione le donne si sono date alla fuga e una volta arrivate l’autorità competenti c’è stato poco da fare. Al momento le tre non sono state identificate, anche se Aida Yespica ha cercato di riprenderle con scarsi risultati. Ecco un breve video pubblicato da Corona Magazine in cui si vede una delle presunte donne inveire verso la Yespica. Intanto Patrizia Bonetti è stata ricoverata in ospedale e, stando a quanto detto da Corona Magazine, le condizioni sembrerebbero gravi. Clicca qui per vedere il video



