RITA DALLA CHIESA/ Video “Fabrizio Frizzi meritava di condurre Sanremo” (Domenica In)

Durante un appuntamento di Domenica In tutto in rosa, con la festa delle donne alle porte, Rita Dalla Chiesa sarà una delle grandi ospiti presenti nel salotto domenicale di Mara Venier il prossimo 3 marzo. La Dalla Chiesa racconterà a Mara i dettagli più inediti e sconosciuti della sua vita, della sua infanzia e della sua carriera. Nella lunga intervista che la vedrà protagonista non potrà fare a meno di parlare dell’amore per Fabrizio Frizzi, a cui la donna è stata legata per tantissimo tempo. Proprio su di lui Rita si è espressa recentemente, rivelando che il più grande desiderio del suo ex compagno era quello di condurre il Festival di Sanremo. “Anche quando conduceva le prime serate, i sabati sera, quando era all’apice della sua carriera, quello era un suo pensiero”, ha affermato la storica conduttrice (ormai ex) di Forum. “Fabrizio, però, ha sempre avuto un ostacolo difficile da superare. I media non lo hanno mai supportato quando era in vita”, ha detto, “Nonostante Fabrizio avrebbe avuto motivi e meriti per condurre Sanremo”.

Rita Dalla Chiesa e il ricordo di Fabrizio Frizzi che non svanisce

A circa un mese dalla data in cui l’indimenticato Fabrizio Frizzi avrebbe festeggiato i suoi 61 anni e a quasi un anno dall’anniversario della sua scomparsa, avvenuta il 26 marzo 2018, Rita Dalla Chiesa parla dell’ex compagno. La Dalla Chiesa lo ricorda sui social, mezzi che, in questi mesi, hanno accolto i pensieri malinconici di tutti, personaggi del mondo dello spettacolo e non, che vedevano in lui “uno di famiglia”. Proprio il 5 febbraio, giorno del compleanno di Fabrizio, Rita ha postato una foto dell’ex marito con cui ha condiviso 16 anni della sua vita. “5 febbraio, Di fronte all’ascensore del terzo piano di via Teulada”, ha scritto la conduttrice per commentare un solare sorriso di Fabrizio Frizzi ritratto in uno scatto in bianco e nero. La foto è stata corredata da una grandissima quantità di like e da migliaia di commenti da parte dei follower che, come un po’ tutti in Italia, portano ancora nel cuore quell’immagine sorridente di una persona perbene, capace di entrare nelle case e nelle vite degli italiani con la cortesia, la riservatezza e il garbo che troppo raramente si riesce a trovare nel mondo dello spettacolo.

Solidarietà contro una giustizia ingiusta

La voce di Rita Dalla Chiesa si è fatta sentire di recente per un grande gesto di solidarietà compiuto nei confronti di Francesco Greco, figlio dell’imprenditore antitracket suicida Rocco. “Mio padre è stato ucciso da una giustizia ingiusta e superficiale perché nessuno ha mai letto i nostri ricorsi”, ha detto Francesco commentando il gesto compiuto dal padre martedì scorso con un colpo di pistola alla tempia. Sulla vicenda Rita Dalla Chiesa si è espressa molto duramente. “Una vergogna inaudita. Senza parole. Grande solidarietà e vicinanza alla famiglia. Fate muro con me contro questa ingiustizia, in tutti i sensi, che ha coinvolto un uomo giusto”, ha affermando invitando i suoi fan a supportare Francesco in questa lotta contro la giustizia ingiusta che caratterizza lo Stato italiano. “Mio padre si è trovato da cittadino coraggioso che aveva denunciato, fatto arrestare e condannare 11 esponenti del racket, a imprenditore senza appalti, costretto a licenziare i suoi 50 dipendenti e chiudere i cantieri”, ha precisato Francesco.





