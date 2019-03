Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione/ Il sesso del bimbo? Svelato in tv (Domenica live)

Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione stanno vivendo un momento magico dal punto di vista sentimentale. Gli ex protagonisti di Uomini e Donne 2016/2017, stanno per diventare per la prima volta genitori. Ospiti di Domenica Live, da Barbara D’Urso, esterneranno tutte le loro sensazioni, dopo la bella notizia della gravidanza. “In realtà non mi sentivo pronta” ha ammesso la Perrotta in una intervista riportata da Today.it. Avere un figlio non era nei progetti di Rosa e Pietro, tanto che in un primissimo momento ha prevalso il disagio. “Ricordo che mi ero messa a piangere – dice – non mi sentivo pronta, un figlio è una grande responsabilità e desideravo il meglio per lui”. A farle cambiare idea in quei momenti difficili ovviamente ci ha pensato il fidanzato Pietro: “Cosa posso dire… che lui è stato veramente bravissimo a rassicurarmi”. La coppia ha messo alle spalle la paura, anzi adesso Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta fanno grandi progetti per il futuro. L’idea è di trasferirsi a Milano, dal momento che i due viaggiano spesso per lavoro. “Andremo a Milano – ha svelato Rosa – Il posto migliore per crescere un figlio, almeno credo”.

Rosa Perrotta aspetta un bambino, c’è già il nome

A Domenica Live, ovviamente, si parlerà a lungo del nascituro. “Se maschio lo chiameremo Domenico, mentre se sarà una femminuccia porterà il nome di Cleopatra. Perché questa decisione? E’ il nome di una regina indipendente, precisa la bellissima napoletana”. Inevitabilmente si parlerà anche del matrimonio con Pietro Tartaglione, che è rimasto, almeno per il momento, in stand by. Eppure il compagno aveva fatto la sua proposta di nozze in una delle ultime puntate dell’Isola dei famosi. “La data – ricorda Rosa – sarebbe il 7 giugno ma io sarò di 8 mesi. Quindi dipenderà dalla gravidanza”. Di questo e molto altro si parlerà a Domenica Live, dove la coppia avrà modo di dialogare coi fan e di raccontare gli ultimi entusiasmanti mesi della loro vita. E del futuro? Pietro Tartaglione e Rosa Perrotta vogliono concentrarsi soprattutto sul lavoro. Le offerte dal mondo della tv non sembrano mancare…

Gli altri ospiti a Domenica Live

Non solo Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione a Domenica Live con Barbara D’Urso. Nella puntata di oggi la conduttrice ospiterà altri personaggi noti dal mondo dello spettacolo. Si partirà con il tentativo di chiarimento da parte di Chando Erik Luna e Grecia Colmenares, dopo il presunto tradimento di lui con Manila Gorio. Novità bollenti che potrebbero riguardare Riccardo Fogli, ma spazio anche all’aggressione subita da Patrizia Bonetti e Aida Yespica, pronte a raccontarsi in diretta tv davanti al pubblico di Canale 5. Per i fan di Uomini e Donne, tuttavia, il focus è logicamente posato su Rosa e Pietro. L’ex tronista ha annunciato che nella puntata di oggi rivelerà se lui e la compagna sono in attesa di un maschietto o di una femminuccia. Manca poco all’annuncio da parte della coppia.



