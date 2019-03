Silvio Testi marito Lorella Cuccarini/ Video, il segreto del loro matrimonio…

Silvio Testi è il marito di Lorella Cuccarini, ospite a Domenica In il prossimo 3 marzo, in occasione di una puntata tutta al femminile che Mara Venier condurrà in vista dell’imminente festa della donna. Silvio, che all’anagrafe si chiama Silvio Capitta, è sposato con Lorella Cuccarini dal 1991. Di lui, sua moglie, ha sempre sostenuto che sia esattamente l’uomo della sua vita, quello con cui, se non lo avesse incontrato, avrebbe desiderato fare una famiglia. Le cose, però, sono andate diversamente: Silvio e Lorella si sono incontrati, si sono sposati e, insieme, hanno dato alla luce i loro 4 figli, ormai diventati grandi, autonomi e indipendenti. Sara, la primogenita, ha 24 anni, Giovanni ne ha 22 e vive a Londra, dove studia Filosofia. Infine ci sono i gemelli Giorgio e Chiara. Lorella ha più volte rivendicato la scelta di continuare a lavorare nonostante le tre gravidanze e i quattro figli, dando il merito anche a suo marito, che l’ha sempre supportata e non le ha mai posto veti sulle sue scelte lavorative.

Silvio Testi, la malattia di Lorella e il supporto della famiglia

Silvio Testi è molto più che un marito per Lorella. Lui è un compagno di vita, è la persona a cui la showgirl si appoggia nei momenti di difficoltà, come quello che l’ha colpita quando ha scoperto di essere malata. Lorella ricorda benissimo quel periodo: era tanto dimagrita, aveva forti sbalzi d’umore, profonde occhiaie e una strana tachicardia. Il suo malessere si chiamava tumore alla tiroide, rimosso con un intervento d’urgenza per asportare la ghiandola. In questi momenti difficili il calore di suo marito e la vicinanza dei suoi figli sono stati fondamentali e, oggi, la Cuccarini può parlarne con il sorriso. Di Silvio Lorella ha sempre parlato come un uomo molto diverso da lei: “Io mi ricarico nella famiglia e nel dialogo, lui invece ha bisogno di isolarsi e di silenzio”, tanto per citare una differenza caratteriale. La Cuccarini non ha mai negato che spesso il loro matrimonio ha avuto momenti di crisi, proprio dovuti a questi immensi divari tra di loro. Ma l’amore va coltivato e, se necessario, aiutato. Con questa idea in testa Silvio e Lorella sono riusciti a superare tutti gli ostacoli e, dopo 26 anni, sono ancora felici insieme.

Lorella Cuccarini e Silvio Testi, sposi in gran segreto

Lorella Cuccarini, ospite di Vieni da me il 25 febbraio 2019, ha raccontato a Caterina Balivo un segreto riguardante il suo matrimonio con Silvio Testi. Quando la conduttrice apre uno dei cassetti, ciascuno raffigurante un segreto di Lorella, alla showgirl viene mostrato uno strano invito, risalente al 1991. Lorella, incredula nel vedere un ricordo così datato, chiede: “Ma dove lo avete trovato?”. Poi, sorridendo, racconta il tutto. Il matrimonio tra lei e Silvio, in realtà, è stato organizzato in gran segreto e, per tutelare la privacy dell’evento, è stato camuffato da festa di compleanno. “Ho fatto una festa di compleanno che in realtà si è rivelato il giorno del mio matrimonio!”, ha detto. “Volevamo che questo momento fosse vissuto solo insieme ai nostri amici, alle persone più care. Se si fosse saputo sarebbe stato difficile decidere quale fotografo, quale giornale. Invece abbiamo detto ‘no, facciamo questa cosa solo per noi'”, ha rivelato la Cuccarini a una Caterina Balivo visibilmente sorpresa.





© RIPRODUZIONE RISERVATA