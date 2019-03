Stefano Giovino chi è/ Il Carabiniere che ha rubato il cuore di Luisa Corna

STEFANO GIOVINO, IL COMPAGNO DI LUISA CORNA

Stefano Giovino sembra essere un uomo molto importante per Luisa Corna. Lei stessa ha avuto modo di raccontare che dopo tanti anni che era single aveva incontrato a Palazzolo sull’Oglio, suo paese natale, il Carabiniere più giovane di lei di 15 anni e di aver capito di essere stata vittima di un colpo di fulmine, per il quale, però, ha tenuto a ringraziare il suo angelo custode. Per Luisa Corna, infatti, Stefano Giovino è una persona molto integra, intelligente e forte. Inoltre, lei sembra essere riuscita a creare un buon rapporto anche con i due figli che l’uomo ha avuto da un’altra donna. “Lui ha riportato equilibrio e serenità in me”, ha detto Luisa Corna per sottolineare quanto sia stato importante quell’incontro a Palazzolo. Ora i due vivono a Brindisi. “Ho reso pubblica la mia relazione con Stefano Giovino dopo quattro anni che stavamo insieme proprio per evitare qualsiasi complicazione del gossip e adesso vivo a Brindisi”, ha detto la Corna in un’intervista a La Gazzetta dello Sport.

STEFANO GIOVINO, L’IMPORTANTE LAVORO NEI CARABINIERI

Sembra difficile non credere alla descrizione che Luisa Corna fa di Stefano Giovino, almeno leggendo quelle che sono le sue parole riportate da Bresciaoggi, che aveva dedicato alla fine dello scorso settembre un servizio all’addio del Maggiore alla Compagnia dei Carabinieri di Chiari per trasferirsi appunto a Brindisi. Giovino, prima di partire, ha voluto passare in tutte le caserme dell’ovest bresciano per salutare i colleghi che avevano lavorato con lui. Il quotidiano locale riportava anche alcune parole di Giovino, dalle quali si capiva che era arrivato alla Compagnia di Chiari quattro anni prima e si trattava della sua prima esperienza in un territorio importante, anche per la presenza di 14 caserme in 34 comuni. L’uomo, insieme ai colleghi, si era anche occupato della gestione di un evento importante come quello di The Floating Piers che aveva visto tantissime persone arrivare sul Lago d’Iseo. Inoltre, era riuscito a creare un buon rapporto con molti colleghi. Un’esperienza che si augurava ovviamente di ripetere anche a Brindisi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA