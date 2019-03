È partito in quarta il percorso di Angela Nasti come tronista di Uomini e Donne. La ragazza, nonostante la sua giovanissima età, ha già palesato un carattere forte e molto deciso come decise sono i gusti in fatti di uomini. Un modo di fare che, però, le ha già causato un po’ di critiche sui social. A spiegare chi è davvero Angela e cosa c’è dietro questa sicurezza è sua sorella, Chiara Nasti, che alle pagine del Magazine di Uomini e Donne, dice la sua su questo inizio di percorso. “Penso che mia sorella sia una persona molto sicura di sé e di quello che vuole. Lo è sempre stata fin da piccola. Io le auguro di trovare una persona che la sappia gestire, non un ragazzino ma un vero uomo con la U maiuscola, che la faccia sentire amata e la metta al centro del suo mondo, perché Angela se lo merita.”

CHIARA NASTI SI SBILANCIA: “PER MIA SORELLA VORREI…”

In queste prime settimane, Angela Nasti ha iniziato ad uscire con Davide, un corteggiatore molto simpatico ma che non rientra nei canoni fisici della tronista di Uomini e Donne che ha sottolineato sin dall’inizio quanto per lei sia importante l’aspetto fisico in un uomo. Nonostante ciò, sembra essere nata una forte simpatia da parte di Angela e non sua. Anche sua sorella Chiara Nasti, infatti, ammette di aver preso molto a simpatia Davide: “Uno dei corteggiatori che preferisco è Davide, per la personalità e la simpatia. – confessa l’influencer, che aggiunge – Mi attira molto come ragazzo, penso che sia una persona che potrebbe stare bene accanto a mia sorella. Non mi dispiacerebbe vederlo con Angela, tuttavia credo sia un po’ presto per esprimere una preferenza sui corteggiatori”.

