In una delle ultime puntate del trono Over di Uomini e Donne, il pubblico ha assistito al formarsi di una nuova coppia che ha poi lasciato lo studio. Stiamo parlando di Noel Formica e Alessandro che hanno salutato tutti e dopo l’uscita dallo studio hanno svelato alle pagine del magazine di Uomini e Donne come procede la loro relazione. In particolare, è Noel a dire la sua e svelare che: “Il rapporto con Alessandro ‘el bebesito mio’, come lo chiamo io, procede bene: in modo naturale, spontaneo e cristallino. – ammette la dama del trono Over, che aggiunge – È sicuramente anche un rapporto molto passionale e felice. Ci vediamo ogni settimana e abbiamo già trascorso il nostro primo weekend insieme a Montecarlo. A oggi posso dire che se prima una settimana passava in fretta,attualmente ogni giorno diventa più lungo, se non lo vedo…”

NOEL E ALESSANDRO: IL COMMENTO DI ARMENDO INCARNATO

A parlare di questa nuova coppia nata nello studio di Uomini e Donne non sono soltanto Noel e Alessandro, ma chi con la dama 43enne ha avuto un tormentato rapporto nello studio del trono Over: Armando Incarnato. Le parole del cavaliere per Noel e il suo addio al programma non sono infatti lusinghiere e, anzi, Armando insinua che ci sia altro dietro questo addio. “Forse è stato un bene per Noel uscire dal programma – esordisce Armando, per poi motivare le sue parole – in quanto, dopo la rottura definitiva del nostro rapporto, dovuta alle sue menzogne e al suo tentativo di mettermi in cattiva luce, ero venuto a conoscenza di quello che era il reale motivo dei suoi silenzi e del suo negare il nostro vissuto, ovvero la presenza di un altro uomo nella sua vita”.

