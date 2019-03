VITTORIO GARRONE/ Video, Antonella Clerici “Voglio sposarlo!” (Domenica In)

Il nome di Vittorio Garrone non è nuovo al pubblico italiano, soprattutto per via della sua relazione d’amore, che dura ormai da tre anni, con Antonella Clerici. La conduttrice, reduce dal meraviglioso successo di Sanremo Young, sarà ospite di Mara Venier il prossimo 3 marzo per una Domenica In completamente in rosa, durante la quale si susseguiranno una serie di ospiti, tutte donne, in vista dell’ormai imminente festa a loro dedicata. A Mara Venier Antonella parlerà della sua esperienza con i giovanissimi concorrenti di Sanremo Young, sei dei quali, quelli rimasti in gara, la accompagneranno negli studi Fabrizio Frizzi per l’appuntamento pomeridiano domenicale. Ancora, la Clerici si racconterà in una lunga intervista, durante la quale sicuramente si parlerà di Vittorio, l’uomo che le ha cambiato la vita e con cui, a quanto pare, si sta iniziando a parlare di matrimonio. Dopo la fine della storia d’amore con Eddy Marthens, padre di Maelle, per Antonella sembra essere arrivata finalmente la felicità, incarnata dall’uomo che le ha così piacevolmente sconvolto l’esistenza.

Antonella Clerici su Vittorio Garrone: “Io voglio invecchiare con lui”

Che Antonella Clerici e Vittorio Garrone siano a pochi passi dall’altare lo ha confermato in qualche modo la conduttrice stessa durante un’intervista al magazine Diva e Donna, ai cui microfoni aveva paventato l’idea di regalarsi il matrimonio con Vittorio per i suoi sessant’anni, alla fine del 2019. Sull’argomento, tra l’altro, Antonella è tornata anche a Oggi. “Io voglio invecchiare con lui, questo solo so… Dopo i 50 anni è naturale considerare che ti resta meno tempo da vivere, noi ci siamo incontrati che tutto era risolto: identità, lavoro, gusti”, ha detto la Clerici. In Vittorio Garrone la conduttrice storica de La Prova del Cuoco ha trovato l’uomo perfetto, la persona a cui stringere la mano per il resto della sua vita e a cui affidare anche un ruolo importante nella vita di Maelle. Con lei la Clerici ha un rapporto complicato, perchè, avviandosi all’adolescenza, la ragazza inevitabilmente le “sfugge”. “Egoisticamente mi piacerebbe tornare a quando andava all’asilo, perchè ero così presa dal lavoro che so di essermi persa qualcosa. E ora che ci sono molto di più vedo che lei ha i suoi interessi”, ha confidato durante la stessa intervista.

Vittorio Garrone e Maelle: la felicità di Antonella Clerici

Antonella Clerici, che per Vittorio Garrone ha lasciato Roma e ha messo da parte la sua vita lavorativa, non si pente nemmeno per un attimo della sua decisione. “Ho fatto la scelta migliore che potessi fare”, ha detto a Nuovo. Mettendo da parte gli impegni nel mondo dello spettacolo, infatti, Antonella ha più tempo per godersi la figlia Maelle e l’amore di Vittorio, con e per il quale la conduttrice si è trasferita ad Arquata Scrivia, in Piemonte. “Mi piaceva l’idea di vivere fuori città. Io vengo dalla provincia e sono contenta di essere in un certo senso tornata alle origini. Mi piaceva l’idea di far crescere mia figlia fuori dalla città e con Vittorio ho potuto realizzare anche questo mio desiderio”, afferma. Con Vittorio Garrone Antonella sembra aver davvero trovato il suo posto nel mondo, la sua pace interiore. Il suo compagno, a detta della conduttrice, avrebbe reso felici tutti, anche Maelle, che “vive nel bosco, circondata da cavalli, cani e conigli! Non può desiderare di meglio! Non solo io ho trovato la mia dimensione, anche lei”. In questo mondo così perfetto, insomma, manca solo la fede al dito. Ma è vero o no che non tarderà ad arrivare?





