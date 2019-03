Alberto Urso/ Riabbraccia la sua Tish, canta, balla e… imita! (Amici 2019)

Ma vogliamo davvero parlare di Alberto Urso? Dei suoi occhi o forse della sua voce? Sicuramente è lei uno dei migliori acquisti di questo serale di Amici 2019 e non solo per la sua ugola d’oro ma anche per tutto quello che è riuscito a fare in questa settimana. Mentre alcuni sono davvero non pervenuti in questi giorni tra studio, prove e casetta, altri si sono messi in mostra senza mai rilassarsi, nascondersi o frenare. L’entusiasmo è alle stelle per Alberto Urso che è riuscito ad ottenere la maglia del serale e che ha avuto modo di sigillare la pace con la sua amata Tish. La rossa e Alberto Urso erano insperabili almeno prima delle vacanze di Natale che, in qualche modo, li ha separati non solo sentimentalmente ma anche artisticamente visto che la tensione non permetteva loro di cantare insieme. Per fortuna tutto è cambiato, i due hanno fatto pace prima di entrare in casetta e adesso s preparano a cantare nuovamente insieme visto che nelle assegnazioni c’è anche duetto per loro.

LA RITROVATA SINTONIA CON TISH

Il pubblico di serale è già pronto a godere delle loro voci di nuovo insieme ma, intanto, il pubblico che segue Amici 2019 tutti i giorni ha avuto modo di assistere ad una vera e propria chicca. La redazione ha chiesto ai ragazzi di lanciarsi in una serie di imitazioni e loro hanno deciso proprio di esibirsi in coppia nei panni di Al Bano e Romina Power. La loro sintonia sembra ormai ritrovata e le prove sono arrivate proprio con questa speciale imitazione che ha conquistato il pubblico, che si è riversato poi sui social per commentare l’accaduto, e farà lo stesso questa sera. Tra scherzi e nuovi duetti sembra proprio che la coppia sia pronta a prendere di petto questo serale e, alla luce delle loro voci e della reazione del pubblico ai loro singoli, sicuramente saranno alcuni dei concorrenti che seguiremo a lungo, molto a lungo. Clicca qui per vedere il video del momento dell’esibizione in settimana.

LE FRECCIATINE AI BIANCHI E…

Alberto Urso ha avuto però anche modo di parlare del suo serale e dire la sua sui rivali della sua squadra blu, ovvero i bianchi. Secondo l’ugola d’oro di Amici 2019 sembra proprio che i bianchi siano “montati e molto convinti” e questo significa che i suoi blu non solo saranno migliori ma porteranno a casa la vittoria. Gli scontri non sono mancati così come il botta e risposta ma il cantante è stato poi invitato dalla produzione a dire la sua su quello che significa arrivare al serale e cosa pensa di questo grande palco che lo attende proprio questa sera: “E’ stata un’emozione grandissima arrivare al serale. Sono confuso perché una volta la dentro sono sicuro di non vedere e capire niente questa sera perché ci sarà anche l’orchestra e sarò in crisi. Il mio serale sarà comunque un sogno, ne sono sicuro”. Anche i fan ne sono sicuri e attendono di vederlo questa sera all’opera, intanto, ecco il video del momento.



