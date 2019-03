Alvis/ Ultimo arrivato al serale: “Sono timido e il mio tatuaggio…” (Amici 2019)

Lui è timido, misterioso e intrigante ma questo non gli è servito a molto visto che è arrivato per ultimo al serale di Amici 2019. Naturalmente stiamo parlando di Alvis il cantante che, di fatto, ha occupato l’unico posto disponibile nella fase clou del talent show di Maria de Filippi e in molti al suo posto avrebbero voluto vedere un ballerino, Miguel Chavez. Alvis è arrivato al serale grazie alla media dei suoi voti e all’occasione che i tre giudici esterni gli hanno dato nell’ultimo pomeridiano del programma. Questo significa che il cantante non solo ha gli occhi di tutti ben puntati addosso ma dovrà fare i conti con il tempo in meno trascorso a prepararsi per la grande occasione del serale. Lo stesso Giuliano Peparini ha avuto modo di incontrarlo per parlare di quello che vuole fare e alla fine gli ha fatto notare di essere proprio l’ultimo della lista. Clicca qui per vedere il video del momento.

L’INCONTRO CON GIULIANO PEPARINI

Alvis si è raccontato a Giuliano Peparini con quella timidezza che lo contraddistingue e di cui l’unico antidoto sembra essere proprio la musica: “Gli ultimi anni li ho passati a Milano ma sono di Venezia, lì vive mia madre”. Così inizia il suo racconto che poi si rivolge proprio al serale confermando che sono personalità diverse ma sono tutti dei talenti molto diversi e Peparini lo conferma: “Siete diversi ma vi amalgamate bene, queste esperienze sono importanti a livello di personalità e di carattere, ti fanno scoprire proprio fino a dove puoi arrivare. Al serale siete in una situazione di urgenza e non di comfort, ci sono gare e tante cose da affrontare ed è diverso dal concerto“. Il direttore artistico si è detto felice del suo arrivo al serale perché il cantante completa un bel puzzle. Poi Alvis rivela le origini del suo tatuaggio: “Io sono timido e insicuro, mi sono sempre buttato giù e non ho mai creduto in me stesso, ho sprecato il mio talento e adesso me lo guardo e ci ripenso, mi ricordo quel periodo un po’ strano della mia vita”. Il direttore artistico è convinto che Alvis potrebbe spiccare il volo al serale, ma se fosse il primo ad essere eliminato?

IL SERALE DI ALVIS E’…

In questa settimana Alvis ci ha dato dentro con lo studio e non solo ha ripassato le sue cover ma ha messo a punto anche i suoi inediti che potrà finalmente cantare davanti al pubblico del serale. Tra le assegnazioni c’è anche un duetto con Federica che non solo lo metterà alla prova in generale ma lo metterà contro Alberto Urso con il quale in settimana non sono mancate le scaramucce. La prima parola che descrive il suo serale è “sofferto” visto che fino alla fine ha dovuto combattere per arrivare: “Il momento in cui tutti fanno il tifo per te è speciale, lo studio del pomeridiano era già enorme per me ma quello del serale sarà ancora più grande. Il serale è un nuovo inizio, devi aver la testa pronta perché questo è sicuramente un trampolino verso cose nuove”. Non ci rimane che attendere questo suo spiccare il volo. Clicca qui per vedere il video del momento.



