Amici Serale 2019 ed.18/ Eliminato e diretta: concorrenti e ospiti (30 marzo)

Dopo giorni di grande attesa, il momento è arrivato. Inizia questa sera il serale di Amici 2019 che vede in sfida la squadra Blu e quella Bianca con due direttori artistici d’eccezione: Vittorio Grigolo e Ricky Martin. Stando alle indiscrezioni trapelate Grigolo sarà a capo della squadra Blu, Martini a capo di quella Bianca. Ricordiamo che la squadra Blu è composta da Tish, Alberto, Valentina, Mowgly, Jefeo e Vincenzo; quella Bianca è invece composta da Giordana, Mameli, Alvis, Umberto, Ludovica e Rafael. Si torna al format classico del serale (lo scorso anno i ragazzi non erano guidati dai direttori artistici ma da un meccanismo molto diverso): gli allievi si sfideranno in due fasi e i due eliminati andranno alla sfida finale per l’eliminazione.

OSPITI E GIURIA DEL SERALE DI AMICI 2019

Queste due fasi saranno intervallate da molti ospiti: ci saranno in studio, per la prima puntata del serale di Amici 18, Laura Pausini e Biagio Antonacci; ospiti fissi invece Pio e Amedeo, pronti a far divertire il pubblico di Canale 5. In questa edizione torna anche Beppe Vessicchio che però non dirigerà l’orchestra ma potrà giudicare le singole edizioni. Inoltre un altro ritorno, stando alle ultime indiscrezioni, è quello di Luciano Cannito, che potrebbe far parte della giuria esterna insieme a Vessicchio e a Loredana Bertè. Alla direzione artistica del serale, invece, torna Giuliano Peparini che ha avuto modo di incontrare e confrontarsi con tutti i ragazzi delle due squadre prima dell’inizio dello show.

PROPOSTE DISCOGRAFICHE AI CANTANTI

Intanto nelle ultime ore per i cantanti delle squadre Blu e Bianca di Amici 2019 sono arrivate le prime proposte discografiche. Giordana, Tish, Alberto, Mameli, Jefeo e Alvis avranno un contratto, unica ad essere rimasta a mani vuote è invece Ludovica Caniglia. Le proposte ricevuta da Alberto sono da: Polydor Records, Sony Music Italy Alberto ha scelto Polydor Records (Universal); per Giordana: Virgin Records, Sony Music Italy, BMG Italia Giordana ha scelto Virgin Records (Universal); per Mameli: Polydor Records, Sony Music Italy, Warner Music Italy; per Tish: Sony Music Italy; per Jefeo: Virgin Records, Sony Music Italy, Warner Music Italy; infine per Alvis: Island Records

TENSIONI TRA BIANCHI E BLU

Non sono mancate in questi giorni prima del serale le strategie delle due squadre di Amici 2019. I Bianchi hanno cercato di comprendere quali siano i punti deboli della squadra rivale, analizzando uno ad uno gli allievi Blu. Si è parlato di Alberto che, secondo alcuni, pur essendo fortissimo è poco versatile. Stessa cosa per Valentina ma non per Jefeo che, secondo Mameli, “fa quello che vuole con la musica”. I giudizi della squadra Bianca sono stati però mostrati alla squadra Blu e a sentirsi toccata è soprattutto Tish. Secondo Ludovica, la rivale non è così versatile ma Tish non è affatto d’accordo con le sue parole ed elenca le canzoni finora fatte. Ciò ci anticipa che non mancheranno le tensioni nella puntata di questa sera.



