ANNA TODD, AFTER/ Video, “la serie ha cambiato la mia vita” (Verissimo)

Anna Todd, autrice della saga After, in uscita al cinema in Italia a partire dall’11 aprile, sarà ospite, insieme ai protagonisti della pellicola, di Verissimo. Silvia Toffanin accoglierà cast e scrittrice su Canale 5 sabato 30 marzo e, come rivelato dalla stessa conduttrice, proporrà al pubblico una serie di immagini tratte dal film che è già molto atteso nel nostro Paese. Anna ha iniziato a condividere i primi capitoli della storia su Wattpad, la community online dedicata a lettori e scrittori, raggiungendo nel giro di pochissimo tempo oltre un miliardo di lettori. L’enorme successo della fanfiction ha portato gli editori a puntare l’attenzione sulla vicenda, trasformandola in un libro a cui sono seguiti altri 4 volumi. In Italia la saga ha venduto ben 1,3 milioni di copie. Dal romanzo, la storia di After è diventata un film che racconta la storia di Tessa, ragazza e studentessa modello, improvvisamente travolta dall’attrazione per Hardin, giovane arrogante e ribelle, che la porterà a mettere in dubbio tutte le certezze della sua vita, compresa la sua relazione con il fidanzato storico.

“Il mio Hardin deve essere lui!”

In un’intervista rilasciata a Team World lo scorso 15 marzo Anna Todd si dice profondamente soddisfatta ed emozionata nel vedere sullo schermo la storia scritta dalla sua penna. Spera che al primo film seguiranno altri, uno per ciascuno dei cinque libri che compongono la saga. La scrittrice si dice molto fortunata per il successo raggiunto e spiega anche di aver trovato un cast capace di rendere giustizia alle sue parole. Nella selezione dei protagonisti, infatti, il ruolo di Anna, che ha affiancato un produttore, è stato determinante, sebbene gli attori siano stati scelti nel giro di pochissimo tempo. “Abbiamo deciso in 30 secondi”, spiega. La Todd racconta anche di essere stata colpita da Hero Fiennes-Tiffin, l’Hardin del film. “Se lui non sarà Hardin, non voglio proprio il film!”, racconta di aver detto. Per lei Hero era perfetto, era esattamente come lo aveva immaginato nella sua mente, ideale per una pellicola drammatica, romantica, ma al tempo stesso molto intensa, come la definisce la scrittrice stessa.

Anna Todd: “Ecco come After mi ha cambiato la vita”

Durante l’intervista a Team World, viene chiesto ad Anna Todd di chiarire quale sia il coinvolgimento degli One Direction nel film. La fanfiction di partenza, infatti, è dedicata a Harry Styles, cantante del gruppo che sta facendo impazzire gli amanti della musica di tutto il mondo. “Non abbiamo ancora chiuso gli accordi con le case discografiche per la colonna sonora, ma onestamente è più probabile che non ci saranno”, afferma la Todd. Nonostante questo, Anna Todd si dice sempre appassionata di questo gruppo musicale che continuerà a seguire anche in futuro. Almeno, queste sono le intenzioni, ma di quello che accadrà realmente non sappiamo nulla. Del resto Anna non immaginava neppure di stravolgere così tanto la sua vita e di avere così tanto successo con il suo After. “Prima non avevo neanche il passaporto, mentre ora ho moltissimi timbri. È tutto così incredibile, mi sono trasferita a Los Angeles dal Texas ed è stato un grande cambiamento. Quindi credo che tutta la mia vita sia molto cambiata”, afferma.





