ANTONIO RAZZI E ORNELLA BOCCAFOSCHI/ Video, “Mia moglie mi ha dato l’ok” (Ballando)

Antonio Razzi e Ornella Boccafoschi sono una delle coppie in gara a Ballando con le stelle 2019. Tutto pronto per la quattordicesima edizione del dance show condotto con grandissimo successo da Milly Carlucci su Rai1. Tra i protagonisti c’è anche il politico italiano Antonio Razzi che in queste ore a Blogo ha raccontato come è nata la sua partecipazione a Ballando: “Mia moglie si è impegnata, è sempre stata una fanatica di Milly Carlucci e di Ballando con le stelle. Mi ha dato il permesso di farlo. Siamo sposati da 45 anni e non vogliamo divorziare. Ballando mi sta facendo tornare giovane. Ho chiesto a mia moglie: ‘Non è che torno ventenne e tu torni gelosa?’. Mi ha detto di non preoccuparmi”.

Antonio Razzi a Ballando con le stelle 2019

La partecipazione di Antonio Razzi a Ballando con le stelle 2019 è sicuramente una delle più attese. L’ex senatore della Repubblica ha raccontato a Blogo di essere pronto a lanciarsi in questa nuova ed inedita avventura televisiva. Del resto non è la prima volta che l’ex politico si confronta con il piccolo schermo visto che in passato ha condotto “Razzi Vostri” sul Canale Nove. Sicuramente questa volta le cose sono diverse, visto che Antonio Razzi dovrà indossare le scarpe da ballo e condividere il palcoscenico con la ballerina Ornella Boccafoschi che a Blogo ha rivelato: “si sta allenando duramente, suda tantissimo, è motivato”, assicura Ornella Boccafoschi, la maestra di ballo che lo affiancherà sul palco. E i risultati sul piano fisico già si intravedono, visto che “ho già perso due chili”. Si tratta di un bel passo avanti per l’ex senatore che circa la gara del programma ha detto: “Io gioco a tennis, ho sempre voglia di vincere, non regalo la partita, se ho la palla buona cerco di fare il punto io”. Razzi è pronto anche alla critiche: “Le critiche? Sono normali, le chiacchiere se le porta via il vento, i fatti rimangono. Il personaggio televisivo Razzi? Io faccio sempre quello che sto facendo, mi concentro su quello che sto facendo. Sono a Ballando e allora faccio il ballerino, non un altro mestiere. Sono fatto così”.

Ornella Boccafoschi, ballerina di Ballando con le stelle 2019

Ornella Boccafoschi è una delle ballerine di Ballando con le stelle. Nonostante sia da poco diventata mamma, Ornella è stata confermata anche quest’anno nel cast dei ballerini della quattordicesima edizione del dance show di Canale 5 in partenza da sabato 30 marzo in prima serata su Rai1. Classe 1984, Ornella è nata a Torino e sin da bambina si avvicina al mondo della danza. Studia danza classica, ma è da grande che scopre la sua grande passione per il latino americano. Una passione che la porta a vincere diversi titoli regionale e il Campionato Italiano Amatori A1 del 2005. Il successo di Ornella supera però i confini nazionali portandola ad esibirsi al Blackpool Dance Festival e all’International di Londra. Non solo, nel 2010 è scelta dalla Federazione Italiana come rappresentante Italiana per esibirsi al Campionato Europeo di Mosca. Poi la svolta televisiva: approda a Ballando con le stelle dove fa coppia con Enrico Papi e Fausto Leali.

Ornella Boccafoschi mamma

La partecipazione a Ballando con le stelle ha sicuramente regalato una grandissima popolarità ad Ornella Boccafoschi, tra le ballerine più amate del dance show di Raiuno. Sui social, infatti, la ballerina conta più di 10mila iscritti su Instagram e ha riscosso tanto successo durante l’edizione di Ballando che l’ha vista danzare con Enrico Papi. Per quanto riguarda la vita privata, la ballerina è felicemente sposata con Francesco Samperi. Un amore importante che le ha regalato la grandissima gioia di diventare mamma per la prima volta. Pochi mesi fa, infatti, è nata la piccola Matilde.

Video intervista, chi è Antonio Razzi?

