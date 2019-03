Amici 18 Vs Ballando con le stelle 2019/ Maria de Filippi pronta a spazzare via tutti

La gente è il più grande spettacolo del mondo. E non si paga il biglietto. (Charles Bukowski). Come quello che da oggi, sabato 30 marzo, finalmente rivedremo sulle reti Rai e Mediaset, le quali si sfideranno a colpi di auditel con i loro programmi di punta del sabato sera Amici di Maria De Filippi su Canale 5 e Ballando con le Stelle su Rai 1, condotti da due grandi donne della tv: Maria De Filippi e Milly Carlucci. Colui che danza e canta, cammina sull’acqua e dentro una fiamma, diceva il grande (Garcia Lorca), e negli anni lo hanno dimostrato i due programmi in oggetto che tra una canzone, un cha cha, una pirouette e i waves, hanno regalato tantissime emozioni ai telespettatori a casa e non solo. Inoltre, ed è un peccato, perché questo non sempre viene sottolineato, alle due regine della tv italiana va un plauso in più anche per aver sempre, e sottolineo sempre, dando spazio anche ad artisti con una disabilità, dimostrato che non esiste ostacolo nella vita che non possa essere superato, perché come diceva (Thomas Bernhard) scrittore, drammaturgo, poeta e giornalista austriaco, tra i massimi autori della letteratura del Novecento : “ogni persona è un essere unico e di fatto, preso di per se stesso, la più grande opera d’arte di tutti i tempi“.

Ballando con le stelle: il ricordo di Sandro Mayer

Ma tornando alla prima puntata dei due programmi in oggetto, dalle anticipazioni sappiamo che a Ballando con le stelle per questa 14esima stagione la produzione ha deciso di sostituire Sandro Mayer, scomparso mesi fa, con l’alternarsi di giornalisti e opinionisti diversi. Sembra proprio che a fare da apripista sarà il giornalista del Tg1 Alberto Matano. Milly Carlucci, durante la conferenza stampa di presentazione del suo show, ha aggiunto anche ulteriori specifiche sul ruolo che lo scorso anno ricopriva Mayer. Infatti, il compianto direttore di Di Più, aveva il “potere” di assegnare il tesoretto a una coppia. In questo modo i due ballerini avevano la possibilità di salire in classifica. La conduttrice ha spiegato che questo ruolo è stato rivisitato anche se non ha voluto aggiungere altro per invogliare i telespettatori a seguire il programma.

Amici di Maria De Filippi: il ritorno di Vessicchio e Cannito

Per quanto riguarda Amici invece, grazie all’ intervista del quotidiano La Repubblica a Maria De Filippi , è stato ufficializzato dalla stessa che Loredana Bertè sarà l’unica giudice esterna del serale. Infine, da altre notizie delle ultime ore, non solo Beppe Vessicchio dovrebbe tornare ad Amici con un ruolo inedito ‘parlante’ di cui non si conoscono ancora i dettagli, ma anche Luciano Cannito, coreografo che in passato ha vestito i panni di professore di danza, dovrebbe essere un altro grande ritorno. Bene non ci resta altro che aspettare domani sera per scoprire tutti i dettagli inerenti a “Ballando” e ad “Amici”, e sarebbe bellissimo scoprire tra le tantissime news che Milli e Maria grazie al web, alla fine magari chi sa decidano di dare la possibilità al pubblico a casa di poter salvare la propria coppia di ballo preferita o l’allievo bianco o blu che è riuscto grazie al canto oppure al ballo a lasciare “las huellas en el corazón”.



