Ballando con le stelle 2019, 1a puntata/ Concorrenti e diretta: Nicola Dutto ospite

Sabato 30 marzo, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con Ballando con le stelle 2019, il talent show dedicato alla danza più longevo della televisione italiana. Tredici vip scelti tra personaggi del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e della politica, accompagnati da altrettante star internazionali della danza, scendono sulla pista da ballo dell’Auditorium Rai del Foro Italico, per dare vita ad una sfida avvincente, ma anche emozionante. Al timone di Ballando con le stelle 2019 ci sarà, come sempre, Milly Carlucci che, anche quest’anno, ha scelto un cast agguerrito e capace di mettere d’accordo i gusti di tutti i telespettatori. Al suo fianco ci sarà l’immancabile Paolo Belli che, con la sua Big Band, accompagnerà dal vivo l’esibizione dei ballerini al ritmo di brani moderni arrangiati secondo gli stili musicali di ogni singola gara. Dopo il successo ottenuto lo scorso anno, inoltre, anche quest’anno tornerà il terzo conduttore che arriverà dallo spazio: Robozao.

BALLANDO CON LE STELLE 2019: LE COPPIE IN GARA

Da Fiona May e Massimiliano Rosolino ad Emanuele Filiberto di Savoia, da Irene Pivetti a grandi artisti come Giorgio Albertazzi, Rita Pavone e Fausto Leali, sono tanti i vip che, nel corso delle precedenti edizioni, hanno accettato la sfida di Ballando con le stelle. Anche quest’anno, Milly Carlucci ha messo scelto un cast formato da grandi artisti e da giovani modelli e influencer, pronti a conquistare il cuore del pubblico di Raiuno. Scenderanno in pista: Suor Cristina – Team Oradei (Stefano Oradei, Giulia Antonelli e Jessica De Bona); Manuela Arcuri – Luca Favilla; Ettore Bassi – Alessandra Tripoli; Milena Vukotic – Simone Di Pasquale; Nunzia De Girolamo – Raimondo Todaro; Enrico Lo Verso – Samanta Togni; Dani Osvaldo – Veera Kinnunen; Angelo Russo – Anastasia Kuzmina; Lasse Lokken Matberg – Sara Di Vaira; Antonio Razzi – Ornella Boccafoschi; Marzia Roncacci – Samuel Peron; Kevin e Jonathan Sampaio – Lucrezia Lando; Marco Leonardi – Mia Gabusi.

LA GIURIA E I COMMENTANTORI A BORDO CAMPO

Tutte le esibizioni delle coppie in gara saranno giudicate dalla confermatissima giuria formata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Selvaggia Lucarelli, capitanata da Carolyn Smith. L’ultima parola, però, spetterà ai telespettatori che, attraverso il televoto, potrà decretare il destino dei concorrenti. Al termine di ogni puntata, ogni coppia sarà eliminata ma potrà rientrare in gioco, a distanza di qualche settimana, dimostrando di aver comunque fatto dei progressi. A bordo campo, per commentare ciò che accadrà in puntata, ci sarà Roberta Bruzzone. Al suo fianco, quest’anno, non ci sarà Sandro Mayer, scomparso qualche mese fa e la cui figura non sarà sostituita. A Mayer Milly Carlucci riserverà un omaggio all’inizio della prima puntata ritirando il microfono, esattamente come si fa in ambito calcistico ritirando la maglia di un calciatore. Ad affiancare Roberta Bruzzone, ogni settimana, ci sarà così un volto noto di Raiuno. Nella prima puntata, il compito spetterà al giornalista Alberto Matano.

NICOLA DUTTO BALLERINO PER UNA NOTTE BALLANDO CON LE STELLE 2019

Anche nella nuova edizione di Ballando con le stelle ci sarà il ballerino per una notte. Nella prima puntata, tale compito spetterà a Nicola Dutto, il primo motociclista professionista paraplegico al mondo che è riuscito a correre nel rally più importante del mondo. La sua nuova sfida del campione sarà preparare una coreografia in poche ore che dovrà poi eseguire davanti al pubblico in studio e a quello a casa. A giudicare la sua esibizione sarà la giuria presente in studio che sarà inflessibile come sempre. Il punteggio ottenuto da Nicola Dutto formerà il cosiddetto tesoretto che la giuria sarà libera di assegnare ad una delle coppie in gara migliorando così la propria classifica.



