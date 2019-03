Benedetta Mazza a Osvaldo/ Foto: “Sei pieno di talento, lo dimostrerai a Ballando”

Benedetta Mazza dedica un messaggio speciale a Pablo Daniel Osvaldo in vista del debutto dell’ex calciatore, in veste di concorrente, sulla pista di Ballando con le stelle 2019. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 2018 e Osvaldo hanno vissuto una travolgente storia d’amore e, nonostante non stiano più insieme, sono riusciti a mantenere un rapporto sereno al punto da continuare a vedersi da amici. Sul proprio profio Instagram, così, la Mazza ha pubblicato una foto in cui è abbracciata ad Osvaldo, scrivendo: “Sei un uomo pieno di talento e so che lo dimostrerai anche in quest’avventura! Da stasera i tuoi fan avranno una bella responsabilità. In bocca al lupo Daniiiiii“, scrive la bionda conduttrice. Lo scatto è recente, segno che i due si sono rivisti pochi giorni fa.

BENEDETTA MAZZA: “PER OSVALDO HO LASCIATO TUTTO”

Quella tra Benedetta Mazza e Pablo Daniel Osvaldo è stata una grande storia d’amore anche se è durata poco. Dopo averlo conosciuto quando giocava nella Roma, Benedetta si è fidanzata con l’ex caciatore quando lui si era trasferito per lavoro in Portogallo. Fortemente innamorata di lui, Benedetta Mazza ha deciso di stravolgere la sua vita trasferendosi poi con lui in Argentina. Una vera follia d’amore quella di Benedetta come ha confessato durante la sua permanenza nella casa del Grande Fratello Vip 2019. “Ho fatto davvero una grossa follia. Siccome lui doveva andare a giocare in Argentina io sono partita con lui. Dopo 3 mesi che lo conoscevo mi sono licenziata, ho buttato tutto per aria, e sono andata con lui. L’alternativa non c’era, avevo il mio lavoro che avrei terminato a Giugno, conducevo dei programmi per ragazzi in Rai, ma non ero soddisfatta, quindi alla fine ho preso questa decisione da folle totale. Ho provato una cosa talmente forte che me la sono voluta vivere”, ha spiegato Benedetta. In Argentina, però, forse a causa del grande cambiamento, qualcosa è andato storto e la storia è finita: “Io da persona totalmente libera sono andata e nello stesso modo sono tornata. Per fortuna sono stata veloce nel capire la situazione, ho preso una decisione e sono tornata. Ero io che ero fuori posto“. I due, però, sono rimasti in ottimi rapporti e la dedica speciale che Benedetta ha voluto fare ad Osvaldo oggi ne è la prova.





© RIPRODUZIONE RISERVATA