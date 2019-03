BEPPE VESSICCHIO/ Dopo le critiche al talent torna con un nuovo ruolo (Amici 18)

Su Canale 5 sta per ritornare il serale di Amici, un appuntamento che ci consentirà di ritrovare anche Beppe Vessicchio, grande direttore d’orchestra, volto noto in passato del Festival di Sanremo e di altri appuntamenti di prestigio della musica italiana. Il maestro, secondo indiscrezioni riportate da Davide Maggio, torna portando con sé anche l’orchestra che però non sarà lui a dirigere. Il suo ruolo, fino a quanto ora sembra di capire, sarà quello di giudice popolare del programma, impegnato a dare consigli e opinioni personali a margine delle esibizioni dei ragazzi. Beppe Vessicchio, autore del libro uscito nel 2017, La musica fa crescere i pomodori, ora si trova impegnato in diversi progetti, Amici, in primis, dove torna in un ruolo del tutto inedito, ma anche con un’azienda di produzione e affinamento del vino, un’idea avuta con l’amico chef Beppe Sardi.

BEPPE VESSICCHIO, LE CRITICHE AD AMICI

La sua partecipazione al talent di Maria de Filippi non era affatto anticipata e anzi molti erano sicuri che non avrebbe più fatto ritorno. Avevamo infatti letto di recente le sue dichiarazioni amare su Amici fatte a La Verità. Il Maestro Vessicchio aveva detto; “Amici non è più lo stesso degli inizi. In quanto a numeri, va bene. Solo, trovo sia un po’ di tempo che non produce più niente, che vive una sorta di stanchezza. Dal punto di vista musicale non è più riuscito a scrivere la storia. Oggi anche quelli che vincono faticano. È tutto improntato alla ricerca dell’effetto momentaneo: è tutto trap, tutto rap”. Insomma, una critica neanche tanto velata che a tutti ha fatto pensare a una rottura definitiva con Maria de Filippi. Invece, Vessicchio tornerà nel programma e chissà che non arriva la svolta che in qualche modo lui stesso ha auspicato.

IL RUOLO NELLE EDIZIONI PASSATE

Non dobbiamo dimenticare che il maestro Beppe Vessicchio ha già partecipato, in diversi ruoli, al programma condotto da Maria de Filippi su Canale 5. È stato infatti insegnante di musica e direttore d’orchestra di Amici in molte vecchie edizioni. In particolare, durante il programma aveva scoperto e poi seguito un giovane tenore in erba, Matteo Macchioni. Rispetto agli altri professionisti e insegnanti presenti al programma aveva un atteggiamento più rigoroso, ma era comunque stimato per la sua esperienza e professionalità nel mondo della musica. Vedremo da stasera se avrà un ruolo particolare e tanto diverso dal passato e se sarà in grado anche di dare utili consigli, come si spera, ai giovani concorrenti.



