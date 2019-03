BIAGIO ANTONACCI/ Video, perchè Laura Pausini lo chiama “San Francesco”? (Amici 18)

Biagio Antonacci sarà uno dei grandi ospiti della prima puntata del serale di Amici 18, talent show condotto da Maria De Filippi, che riaprirà i suoi sipari sabato 30 marzo su Canale 5. Biagio, invitato a partecipare alla puntata insieme alla collega Laura Pausini, con cui partirà in tour a partire dal prossimo giugno, duetterà con la squadra Blu, cercando di mettere quanto più possibile in risalto le potenzialità e il talento dei giovani concorrenti davanti all’integerrima giuria e di fronte al giudizio del pubblico a casa. Antonacci, quindi, sfiderà, almeno per una serata, la sua amica Laura Pausini, alla quale è molto legato a prescindere dalla loro collaborazione lavorativa. Riusciranno, i due cantanti, ad essere davvero rivali per una notte? E soprattutto riuscirà Maria De Filippi, con questa accoppiata vincente, ad avere la meglio nella gara di ascolti su Milly Carlucci, di ritorno in Rai con la nuova edizione di Ballando con le stelle? Al pubblico l’ardua sentenza: vedremo quante persone gradiranno il ritorno di Amici 18 e lo preferiranno allo show di Rai Uno.

Biagio Antonacci, che capisce quando Laura Pausini è felice

Mentre Biagio Antonacci e Laura Pausini si preparano a partire per il loro tour estivo dal titolo Biagio Laura Stadi 2019, Tv Sorrisi e Canzoni organizza una doppia intervista con i cantanti per scoprire quanto c’è di vero circa il loro feeling a prescindere dal palcoscenico. Biagio e Laura sono amici di vecchia data, si vogliono bene e si stimano come persone, prima ancora che come cantanti. Quando non sono vicini, si sentono spesso, scambiandosi messaggini e cercando di mantenere quanto più possibile i contatti l’uno con l’altra. Si conoscono bene, loro due, tant’è che Biagio Antonacci sa perfettamente cosa rende felice l’amica e viceversa. “Lei è felice quando può stare con le persone che sente “di famiglia”. Ricordo il racconto di una serata dopo aver vinto uno dei suoi premi Grammy: c’era la cena di gala e lei è andata con i suoi a mangiare un hamburger. A me bastano due parole per capire se Laura è felice, e allora sono felice anch’io”, ha affermato il cantante, a cui la Pausini ha dato il soprannome di San Francesco. Il motivo? Perchè portava sempre i sandali e perchè “venne a ‘salvarmi’ in un momento in cui ero proprio giù”, ha spiegato Laura.

“Ognuno ama come vuole”

In un periodo in cui si parla ancora a fatica di unioni civili, la posizione di Biagio Antonacci è molto chiara: lui è a favore. Lo ha dimostrato pubblicamente, parlando delle nozze celebrate tra due suoi amici sul suo profilo Instagram. “Oggi ho unito civilmente due miei cari amici, Davide e Mataro. A loro auguro tutto il mio bene! In nome della legge italiana io vi dichiaro uniti civilmente. Adesso baciatevi e che nessuno mai possa dividere quello che ha unito Dio”, ha scritto il cantante, che ha presieduto personalmente il rito. Il matrimonio in questione è stato molto semplice e con pochi invitati, sebbene il gesto pubblico di Biagio abbia scatenato reazioni da parte di tutti i follower, che gli hanno mostrato approvazione e appoggio, e degli haters, c he lo hanno attaccato apertamente. “Certe persone sono spente. Purtroppo resteranno tali”, ha replicato il cantante. L’amore per Biagio è, del resto, un sentimento da dover vivere liberamente, a prescindere dalle idee dell’uno o dell’altro, che può approvare o meno la presenza di un sentimento tra due uomini e due donne.





