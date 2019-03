Carolyn Smith guarita dal cancro?/ “Sarò presente a Ballando con le stelle!”

Carolyn Smith, ad un passo dal suo ritorno in pista con la nuova edizione di Ballando con le stelle 2019, si racconta tra le pagine di Chi, confidando di stare bene. “Posso finalmente due che sto davvero “abbastanza bene”, che la mia situazione sta migliorando. Era parecchio che non avevo buone notizie. Vede, questo mio rincorso tocca tanti aspetti della vita. E ora con questo nuovo esito degli esami posso pianificare un po’ di più il futuro”. “L’intruso” purtroppo era tornato, l’aveva confidato lei stessa. Ma poi che cosa è successo? “Intanto non è ancora andato via. A dirla tutta ho passato il peggior Natale della mia vita. Mi hanno detto che non c’era un solo intruso e che dovevo fare una radioterapia un po’ particolare che poi mi ha letteralmente massacrato. Però, poi. dai tre (intrusi, ndr) che c’erano, uno è sparito del tutto e gli altri due sono sensibilmente diminuiti”. Tra una settimana farà ancora un altro esame, per vedere tutto e come procede anche questa nuova battaglia.

Carolyn Smith, torna in pista: “Sarò più tosta che mai!”

Carolyn Smith, durante la sua intervista racconta di non avere mai paura: “Posso solo dirle che io non mollo mai, che mi piace vivere e che ho tante cose da fare prima che mi portino via. Non mollo mai neanche nelle piccole cose”. La coreografa è talmente attenta a non mollare mai la presa, che mette in atto questo anche nella vita quotidiana, rispondendo – per esempio – a tutti coloro che commentano le sue foto su Instagram. “Ho una relazione meravigliosa con il pubblico. E credo di avere abbattuto almeno un tabù”. Successivamente, si parla anche della nuova edizione di Ballando con le stelle: “Ci vado! E sarò più forte e tosta che mai”. Proprio per questo, dice la sua su alcuni componenti del cast, a cominciare da Suor Cristina: “Lei è molto interessante. E poi per quale motivo una suora non può ballare? Leggendo la Bibbia scopri che la danza è sacra”. E dell’ex senatore Antonio Razzi, che cosa pensa? “Eh, lui mi lascia un po’ perplessa. Ma vista la persona e l’età, deve aver vissuto i tempi delle balere: forse riesce a fare qualcosa”.

