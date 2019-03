Chi è Celso Valli, direttore d’orchestra di Amici 18/ Da Vecchioni alla Pausini…

Celso Valli è il nuovo direttore di orchestra del Serale di Amici 18: è infatti il 69enne originario di Bologna uno dei volti nuovi dell’edizione 2019 dello storico programma di Maria De Filippi che per quest’anno ha anche deciso di rinnovare il suo “cast artistico” e che per il Serale di questa sera conterà su una orchestra di professionisti giovani e di talento (tutti di età compresa tra i 18 e i 30 anni) che sarà appunto diretta dal Maestro Valli, compositore ma anche arrangiatore molto conosciuto nell’ambiente e che è anche produttore discografico. L’erede di Peppe Vessicchio, che quindi non torna per ora a calcare le scene degli studi di Amici, vanta comunque un curriculum di tutto rispetto e che negli ultimi quarant’anni l’ha visto collaborare con alcuni dei principali nomi della scena non solo della musica leggera ma pure jazz italiana.

CHI E’ CELSO VALLI? IL DIRETTORE D’ORCHESTRA DI AMICI 18

Nato a Bologna nel 1950 e diplomatosi al Conservatorio “Giovanni Battista Martini” del centro felsineo, Celso Valli è stato negli anni giovanili anche cofondatore di una big band jazz, ma è come tastierista che muove i suoi passi nel mondo della musica con un suo complesso prog. In seguito Valli intraprende anche una carriera solista pubblicando un .45 giri intitolato “Pasta e Fagioli” ma è solo qualche anno dopo che intraprende il percorso non solo di arrangiatore ma anche di produttore discografico che gli darà ancora maggiore notorietà. Non a caso Valli viene in seguito contattato pure da Mina in collaborazione con cui incide tre album: ma non c’è solo la Tigre di Cremona nel novero delle sue collaborazioni dato che il nuovo direttore d’orchestra di Amici ha lavorato pure con Roberto Vecchioni, il compianto Pino Mango e non va dimenticato che per Adriano Pappalardo produrrà, nel 1978, la sua immortale hit “Ricominciamo”. Negli anni più recenti infine il nome di Celso Valli compare accanto ad artisti anche vicini a un target giovanile quali Noemi, Alessandra Amoroso, Emma, Il Volo, Laura Pausini e Biagio Antonacci.

