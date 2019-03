Chi è la fidanzata di Gianluca Ginoble?/Da Pasqualina Sanna alla sosia della Toffanin

Quando si tratta dei tre “tenorini” de Il Volo il gossip non ha proprio limiti e soprattutto oggi, che i tre saranno protagonisti di Verissimo, scopriremo quali sono i dettagli della loro vita privata. Per alcuni le rivelazioni sono già arrivate sui giornali mentre per altri, Gianluca Ginoble compreso, sembra proprio che arriveranno oggi a Verissimo. In particolare, sembra che il tenorino metterà in crisi la conduttrice rivelando di essere innamorato di una “ragazza abruzzese, italianissima e molto somigliante proprio a Silvia Toffanin”. Chi ha seguito l’evoluzioni sentimentali del più irrequieto dei tenorini sa bene che Gianluca ama le donne mediterranee, spesso le sceglie more e formose anche se in passato si è parlato di una sua possibile liason con Mercedesz Henger. I due sono stati avvistati insieme ma niente di più a differenza di quanto è successo in passato.

I PRIMI INDIZI SULLA FIDANZATA DI GIANLUCA GINOBLE

In passato il suo nome è stato affiancato anche alla bella protagonista della Pupa e il Secchione ovvero la fotomodella di origine sarda Pasqualina Sanna che si sarebbe accompagnata a Gianluca Ginoble nel 2015. In seguito il tenorino è stato fidanzato con la misteriosa e “sconosciuta” Martina fino all’estate del 2017 dopo due anni d’amore ma mai nessuno ha confermato la rottura ma, soprattutto, le cause di questo misterioso e repentino allontanamento. Da allora in poi sono stati tanti i flirt attribuiti al cantante ma mai nessuno confermato ufficialmente almeno fino a questo momento. La caccia alla fidanzata di Gianluca è già iniziata e se alcuni hanno frugato già tra le pagine social del tenorino, altri aspettano il primo indizio sul suo volto in attesa delle vacanze estive che potrebbe vederli protagonisti non tanto su Instagram quanto sui giornali di gossip: chi è la fidanzata di Gianluca Ginoble?

